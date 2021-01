Digitale Gewalt ist auch im HSK kein Einzelfall

Polizei und Schulberatung im HSK haben Cybermobbing auf dem Schirm - und raten Eltern, nicht weg zu schauen, sondern zu helfen.

Arnsberg/Sundern/HSK. Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie haben das Sozialleben vieler junger Menschen verstärkt ins Internet verlagert. Laut einer aktuellen Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing und einer großen Krankenkasse ist der Anteil der im Internet gemobbten Kinder und Jugendlichen bereits zwischen 2017 und 2020 um 36 Prozent gestiegen. Steigt dieses "Cybermobbing" während der Corona-Pandemie auch im HSK unter Kinder und Jugendlichen?

"Cybermobbing ist keine eigene Straftat, kann aber unterschiedliche Handlungen (z.B. Beleidigung, üble Nachrede, Nötigung), die gegen Gesetze verstoßen, beinhalten", rückt Stefan Didam den Begriff ins rechte Licht. Die Polizei im HSK könne deshalb keine konkreten Aussagen zur Situation im HSK bzw. zur Anzahl der "Cybermobbing-Fälle" machen, so der Kriminalhauptkommissar. "Die Anzahl der Anrufe auf der polizeilichen Beratungsstelle bezüglich Cybermobbing hat sich in der Coronazeit eher verringert", sagt Didam, bei der Kreispolizeibehörde im Bereich Kriminalprävention/Opferschutz tätig.

Doch Cybermobbing sei mittlerweile keine Ausnahmeerscheinung mehr. "Insbesondere an Schulen tritt das Problem häufig zu Tage", weiß Stefan Didam aus eigener Berufserfahrung, "das liegt vor allem daran, dass junge Menschen verstärkt über soziale Netzwerke wie Facebook und Nachrichtendienste wie WhatsApp kommunizieren."

Schwerwiegende Folgen

Und welche Folgen hat Cybermobbing für Kinder? "Die Kinder sind häufig bedrückt, ungewöhnlich schweigsam - oder nervös und angespannt. Viele Kinder leiden unter schwerwiegenden psychischen, psychosomatischen und sozialen Folgen wie Schlaf- und Lernstörungen, Schulangst, Depression oder körperlichen Erkrankungen", schildert der Hauptkommissar die zahlreichen Symptome.

Weitere Faktoren, die insbesondere bei Schülerinnen und Schülern auf Cybermobbing hindeuten können: Das Opfer will oft nicht mehr mit dem Bus in die Schule fahren - oder möchte häufig von den Eltern gebracht und geholt werden. Das Kind hat viele Ausreden für zerstörte oder scheinbar verlorengegangene persönliche Gegenstände. Oft treten vor einem Schulbesuch unerklärliche körperliche Beschwerden auf. "Betroffene erzählen immer weniger von der Schule und Freunden, verlieren spürbar Freude am Leben. Viele gehen plötzlich ungern in die Schule - ihre Leistungen fallen ab", so Stefan Didam.

Cybermobbing-Handlungen sind strafbar

Und wie können Eltern erkennen, ob ihre Kinder von Cybermobbing betroffen sind - und ihnen im Ernstfall helfen? Cybermobbing verursache beim Opfer oft seelische Verletzungen - "und das ist strafbar", stellt der Experte klar. Anzeichen für Cybermobbing seien allerdings teils schwer zu erkennen: "Oft schämen sich Kinder und Jugendliche - und sprechen deswegen nicht über ihr Leid."

Im Ernstfall helfe eine vertrauensvolle Basis, auf der gemeinsam nach Lösungen gesucht werden kann. "Fühlt sich das Kind bei den Lösungsversuchen der Eltern übergangen, kann das Vertrauen zwischen Eltern und Kind beschädigt werden, warnt der Kriminalbeamte - und rät: Bei Vorfällen mit schulischem Hintergrund sollten auch die Schule (Klassenlehrer/-in, Schulleitung, Schulsozialarbeiter) informiert werden. Eltern sollten zudem Beweismaterial aufbewahren, z.B. verbreitete Bilder und beleidigende E-Mails und SMS speichern und ausdrucken. "In schwerwiegenden Fällen sollte man sich sofort an die Polizei wenden und Anzeige erstatten", sagt Stefan Didam. Mehr Info: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/cybermobbing/

Bedrohung rund um die Uhr

Auch Dr. Jutta Padberg sieht sich häufiger mit dem Phänomen konfrontiert: Die Bedeutung des Themas lasse sich nur schwer an Fallzahlen festmachen, sagt die Leiterin der Regionalen Schulberatungsstelle für den HSK. Die Art und Weise, wie Gewalt - und darunter auch psychische Gewaltformen wie Mobbing - ausgeübt wird, habe sich durch die Möglichkeiten der neuen Medien und des Internets, die im Alltag der jungen Menschen eine große Rolle spielen, verändert. "Die Besonderheiten von Cybermobbing sind, dass es rund um die Uhr erfolgen kann, ein großes Publikum erreicht und manche Hemmschwellen fallen, da die Täter/-innen sich anonym fühlen", erklärt Dr. Padberg. Jugendliche seien daher häufig stark betroffen. Auch steige das Risiko, dass Opfer anderen gegenüber selbst ähnlich unangemessenes Verhalten zeigen.

Eltern können ihren Kindern helfen, indem sie sie ernst nehmen und ihnen nicht die Schuld für negative Online-Erfahrungen geben. "Auch für die Eltern kann diese Situation sehr belastend sein, und nicht selten wollen Kinder ihren Eltern nicht zusätzlich Sorgen machen. In diesem Fall kann es helfen, den Kindern eine weitere Ansprechperson zu vermitteln, die eine zwar mitfühlende aber weniger emotional involvierte Position einnehmen kann. Dies können z.B. weitere Familienangehörige sein, aber auch spezielle Online-Beratungsstellen für Jugendliche", meint die Fachfrau dazu.

Kinder tragen keine Schuld dafür

Grundsätzlich – und auch ohne Mobbingverdacht - sei es ratsam, Interesse an der Handy- und Internetnutzung des Kindes zu zeigen. "Keinesfalls tragen Kinder, die Übergriffen ausgesetzt sind, die Schuld dafür", betont Jutta Padberg, und fügt hinzu: "Selbst aber vorsichtig und im Zweifel zurückhaltend mit persönlichen Texten und Bildern im Netz umzugehen, das sollten wir unseren Kindern grundsätzlich beibringen!"

