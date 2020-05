Drastische Einnahmeverluste für die Stadt Arnsberg

Durch die Corona-Pandemie, in der viele heimische Unternehmen Kurzarbeit anmeldeten, sind im laufenden Haushalt der Stadt Arnsberg Mindereinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Die größten Verluste hat die Stadt bei den Gewerbesteuer-Einnahmen zu verzeichnen: „Bezogen auf den Zielwert von 53,1 Millionen Euro Gewerbesteuer für das Etatjahr 2020 liegen wir Anfang Mai 13,6 Millionen Euro unter Plan“, berichtet Stadtkämmerer Peter Bannes in einem Schreiben, das den Ratsmitgliedern bereits zuging. Darauf verwies der Kämmerer auch im Gespräch mit unserer Zeitung.

Umsatz-Ausfall im Nass

Peter Bannes berichtet auch über Mindereinnahmen bei den städtischen Gesellschaften Stadtwerke, Freizeitbad Nass und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dies reiche von Mietausfällen über Verbrauchsrückgänge bis zum Umsatz-Ausfall des Nass, als das Bad komplett geschlossen war. Bis Mai gab es ferner rund 570.000 Euro weniger Einnahmen durch Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung. Da das Land 50 Prozent dieser Einnahmeausfälle übernimmt, muss die Stadtkasse letztlich 285.000 Euro weniger Elternbeiträge für die Monate April und Mai verkraften.

„Es gibt aber auch positive Signale aus der Bundespolitik, wonach den Kommunen (und somit auch der Stadt Arnsberg) in der Corona-Krise finanziell geholfen werden kann“, berichtet Peter Bannes. Er erinnert an das zurzeit diskutierte, aber noch nicht beschlossene 11,8-Milliarden-Euro-Gewerbesteuer-Ausgleichs-Programm, das von Bund und Ländern zugunsten der Kommunen getragen werden soll. Auch schlug Bundesfinanzminister Olaf Scholz finanzielle Hilfen für Kommunen vor, damit diese ihre Altschulden abbauen können.

Covid-19-Gesetz im Gespräch

Auf NRW-Ebene gibt es auch Überlegungen, Restbeträge aus dem Stärkungspakt Kommunen zur Verfügung zu stellen. Für Arnsberg wären dies jeweils etwas mehr als 2 Millionen Euro für die Jahre 2020 und 2021. Im Gespräch ist auch ein Covid-19-Gesetz, wonach das Land den Kommunen gestattet, ihre Belastungen über kommende Jahre zu strecken. „Wenn die diskutierten Hilfen für die Kommunen umgesetzt werden, kann das Stadt-Defizit reduziert werden“, sagt Bannes. Der Haushalt 2020 ist genehmigt. Sollte nach dem geltenden Stärkungspakt ein unzulässiges Minus Ende 2020 im Etat stehen, sind Maßnahmen für 2021 zu ergreifen.

Neues Außengelände für Kita Kleine Strolche Im Bereich Grünflächen wird die Stadt Arnsberg in den nächsten Wochen Um- und Neugestaltung im Freiraum ausschreiben. Konkret sind das die Garten- und Landschaftsbauarbeiten im Rahmen der Dorferneuerungen in Müschede (200.000 Euro) und Wennigloh (200.000 Euro), die Umgestaltung der Dorfmittelpunkte und die Umgestaltung des Außengeländes des Lauren-tianums (250.000 Euro), ein neues Außengelände der Kita Kleine Strolche (260.000 Euro) und der 2. Bauabschnitt im Hüstener Solepark „Angebot für Familien“ (120.000 Euro). Es entsteht eine Kletteranlage.

Mit Bürgermeister Ralf Paul Bittner ist sich Kämmerer Peter Bannes einig, dass heimische Betriebe durch öffentliche Investitionen gestärkt werden sollen. Bittner sagt: „Während im privaten Sektor viele Aufträge weggebrochen sind, hat die Stadt die geplanten Arbeiten in den Bereichen Hochbau, Verkehr sowie Landschafts- und Städtebau weitgehend durchgezogen und sie in einigen Fällen sogar noch forciert

So laufen Straßen- und Wegeausbaumaßnahmen weiter, zum Beispiel in der östlichen Neheimer Innenstadt. Hier ist der 4. Bauabschnitt mit einem Bauvolumen von rd. 1,6 Millionen Euro in der Ausschreibungsvorbereitung, hinzukommen Maßnahmen im Binnerfeld, in der Trift, in der Sauerlandstraße, in der Jahnallee oder am Möhnetal-Radweg. Auch soll in Kürze die Instandsetzung eines Teils der Möhnestraße (Bauvolumen rd. 700.000 Euro) erfolgen, während die Instandsetzung der Marktstraße in Hüsten mit Beseitigung des unbeliebten Mehrzweckstreifens (250.000 Euro) im Sommer erfolgen soll.

In Holzen ist der Endausbau des Baugebietes Luerblick geplant, in Oeventrop der Endausbau des Baugebietes Klosterberg und der Ausbau des Lindenweges. In Arnsberg wird die Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Zu den Werkstätten weitergebaut und in Breitenbruch in Verbindung mit der Fahrbahnsanierung durch Straßen NRW der Neubau eines Gehweges erfolgen. Maßnahmen in der Vorbereitung.

Finanzlösungen für Anliegerbeiträge

Der Stadt ist sehr wohl bewusst, dass Eigentümer, die wegen der Corona-Pandemie bspw. unverschuldet ihren Arbeitsplatz verloren haben oder in Kurzarbeit gehen mussten, bei beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen auch überfordert sein können. Hier werden wir im Einzelfall nach Lösungen suchen.“ verspricht Peter Bannes. Im Bereich Hochbau/Neubau/Sanierung und Instandsetzung städtischer Gebäude umfasst das Volumen der bereits vergebenen Aufträge die Summe von 650.000 Euro, Hinzu kommen 495.000 Euro für kurzfristige Aufträge.

Die alten Güterschuppen am Bahnhof Neheim-Hüsten sollen im 4. Quartal 2020 umgebaut werden. Hier soll die Arnsberger Tafel ihren neuen Neheimer Standort beziehen. Die Stadt will einen weiteren Teil der Fläche als Archiv nutzen. Foto: Katrin Clemens / WP

Einer der Schwerpunkte liegt im Bereich der Bildungsbauten und der Kinderbetreuungseinrichtungen. So ist für das Großprojekt „Leben + Lernen Oeventrop“ der erste Planungsschritt ausgeschrieben, so dass sich voraussichtlich schon Ende 2020 die Ausschreibung der Hochbauplanung für die Schule und die Kindertagesstätte anschließen kann. Auch die Planungen für die Feuer- und Rettungswache in Arnsberg, für das Rathaus und den Umbau der ehemaligen Stückgutabfertigung am Neheimer Bahnhof schreiten voran. Der Umbau soll im vierten Quartal 2020 beginnen.

Auch an vielen Schulen wird derzeit gearbeitet. Für Herbst ist die Vergabe von Freiraumarbeiten im Umfeld der Sekundarschule in Arnsberg vorgesehen.