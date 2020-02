Drogenfund: Polizei nimmt weiteren Sunderner fest

Sundern. Der riesige Drogenfund in Sundern zieht weitere Kreise: Am Dienstag wurde ein weiterer Mann (32) in Stockum verhaftet.

Dieser Fall ist wie ein Domino-Spiel: Nach den umfangreichen Festnahmen und Sicherstellung von Drogen und Waffen in einem riesigen Ausmaß an verschiedenen Orten im Stadtgebiet von Sundern, gab es am Montag und Dienstag weitere Entwicklung: Der nächste Stein kam ins Kippen.

Die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis meldeten heute eine weitere Festnahme in dem umfangreichen Verfahren in Sundern. „Nach weiteren Vernehmungen rückten am Dienstagmittag gegen 14 Uhr zivile Beamte zu einer Wohnung in Stockum aus“, so Polizeipressesprecher Sebastian Held am Mittwochmittag. Dort trafen sie auf einen 32-jährigen Mann in einer Wohnung, der im Verdacht steht mit Betäubungsmitteln zu handeln. Seine Wohnung wurde durchsucht.

Amphetamine sichergestellt

Das Ergebnis: Die Polizisten konnten knapp 250 Gramm Betäubungsmittel sicherstellen. Es handelt sicj dabei um Marihuana und Amphetamine, heiß es auch Polizeikreisen. Darüber hinaus fanden die Beamten Pfeffersprays, Baseballschläger und dealertypische Utensilien sicher. Dazu gehören eine Feinwaage und kleine Druckverschluss-Tütchen für den Verkauf von kleinen Mengen an Drogen. Der Stockumer wurde vorläufig festgenommen und wird im Laufe des heutigen Mittwochs dem Haftrichter vorgeführt.

Einbruch in durchsuchte Wohnung

Und es gibt noch weitere Entwicklungen in dem Fall, so der Polizeisprecher: Bereits am Montag wurde ein Einbruch in eine der durch die Polizei durchsuchten Wohnungen in Sundern gemeldet. Ob der Einbruch mit dem Sachverhalt zusammenhängt, wird derzeit von den Kriminalbeamten geprüft.

Schon seit mehreren Monaten beobachten Fahnder die Gruppe, die breite Strukturen aufgebaut hatte. Allerdings lebten sie bislang in ganz normalen Verhältnissen: „Sie haben gearbeitet und während dessen die gesamter Peripherie aufgebaut.“ Die Festnahme am Samstag in Meschede sei kein Zufall gewesen: „Das war haarklein geplant.“