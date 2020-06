„Echte Arnsberger“ - ein Buch wird zum Familientreffen

Ein Buch, das voller Geschichten ist. Geschichten aber, die ein jeder selbst erzählen muss.

Denn zu den im jetzt vorgelegten Band 2 „Echte Arnsberger“ abgebildeten Personen gibt es unzählige Geschichten, die zu erzählen jeden Rahmen sprengen würde. Aber sicher dazu auch unzählige persönliche Erinnerungen einer jeden Leserin, eines jeden Lesers.

Das Aufschlagen des Buches ist wie ein Familientreffen nach langen Jahren

Damit hat Fotograf und Autor Markus Rüther da angeknüpft, wo er beim ersten Teil der „Echten Arnsberger“ aufgehört hat. Der neue Band – herausgegeben wieder vom Arnsberger Heimatbund – ist ab sofort im heimischen Buchhandel erhältlich.

Es ist wie ein Familientreffen nach langen Jahren: Schlägt man die von Jochem Ottersbach grafisch gestalteten „Echten Arnsberger“ auf, trifft man plötzlich viele Menschen wieder. Menschen, die uns im alltäglichen Leben noch immer begegnen. Die einen oft, die anderen eher weniger. Und das aus allen Generationen und Gesellschaftsschichten.

Markus Rüther: Personen, die dazu beigetragen haben, dass Arnsberg so ist wie es ist

„Denn es ist ein bunter Mix von Personen,“ so Markus Rüther, „die alle in irgendeiner Form etwas für unsere Stadt getan haben, noch immer tun oder dazu beigetragen haben, dass Arnsberg so ist wie es ist.“ In anderen Worten:

Das Buch bildet ein facettenreiches Arnsberg ab – nur einmal nicht durch Fachwerk und Türme, sondern allein durch Menschen. Und die Bilder nebst kurzen, aber um so treffenderen Texten, bekommen so eine tiefe Emotionalität.

Es werden auch Menschen berücksichtigt, die im Stadtbild nicht so präsent sind

Bei Christa Buchhardt deckten sich Generationen von Arnsbergern mit Spielzeug ein. Foto: Markus Rüther

Rund ein halbes Jahr gern geleisteter und ehrenamtlicher Arbeit hat Markus Rüther – unterstützt von Co-Autor Wolfgang Becker – in den zweiten Band der „Echten Arnsberger“ investiert, dessen „Akteure“ zuvor gemeinsam mit Heimatbund-Vorsitzenden Werner Bühner und dessen Vize Torsten Kapteiner aus einer Fülle von „Echten“ ausgewählt worden waren.

Wichtig war dabei, auch den Personenkreis zu berücksichtigen, der im Stadtbild nicht so präsent ist. „Wie zum Beispiel die Bewohner von Mariannhill, denn auch sie,“ sagt Rüther, „sind ein Teil Arnsbergs.“

Wiedersehen mit dem Latein-Lehrer

Sehr viel Zeit hat Markus Rüther dabei für die „Foto-Sessions“ aufgewandt, um – von den Gesprächen beflügelt – die jeweilige Person ins „rechte Licht“ zu setzen, das Charakteristische fotografisch herauszubilden. „Das waren immer sehr schöne Begegnungen mit vielen spannenden und lustigen Geschichten.“

Und auch Erinnerungen für Markus Rüther persönlich. Wie beim Fototermin mit Georg Poplutz, bei dem der Autor einst auf dem Laurentianum exzessiv lateinische Deklinationen und Konjunktionen büffeln musste. „Sie haben doch jetzt beim Fotografieren sicher die Faust in der Tasche geballt,“ habe sich Poplutz in Gedanken an manche verhängte Note nun humorig gezeigt.

Fotos und Texte liefern viel Stoff auch für eigene Erinnerungen der Leserinnen und Leser

So kennt man ihn: Metzgermeister Martin Wirth, auch er ein „Echter“. Foto: Markus Rüther

So gibt es für die Leserin, den Leser anhand der Fotos und kurzen Textbeiträge viel Menschliches zu entdecken - und damit zugleich Stoff für eigene Erzählungen. Über Stadt und Leute.

Und man kann zum Beispiel erfahren, warum der frühere WP-Kollege Ted Jones mit walisisch-irischem Hintergrund so seine ganz speziellen Probleme mit dem Arnsberger Schützen-Ruf hatte.

Werner Bühner: „Sind noch nicht am Ende“

Noch eine gute Nachricht zum Schluss: „Weil es noch viele ,Echte‘ in Arnsberg gibt,“ sagt Heimatbund-Chef Werner Bühner, „sind wir noch nicht am Ende.“

Also: Band 3 der „Echten Arnsberger“ liegt schon irgendwie in der Luft.