Ein Besuch beim Arnsberger Holzbildhauer Sebastian Betz

Seine Werkstatt an der Arnsberger Ruhrstraße sieht aus wie ein großes Klassenzimmer, mehrere Werkbänke und jede Menge Holz füllen den Raum des Künstlers.

Sebastian Betz heißt der Holzbildhauer, der hier seiner Kreativität freien Lauf lässt und zudem auch noch in Kursen das Wissen um die Arbeit mit Holz weitergibt. Und obwohl Kreativität schon stets das Leben der Familie Betz prägte, war der Weg in die Holzwerkstatt Arnsberg nie gerade – und sollte es auch nicht sein.

Sebastian Betz: Kreativität als ständiger Begleiter

Sebastian Betz, 1955 in Oberbayern – südlich der Isar – als eines von acht Kindern geboren, ist durch einen beruflichen Wechsel des Vaters nach Hamburg gekommen. „Na toll, mit der Lederhose in den Norden“, lacht Betz wenn er heute an die Veränderung denkt. Ein Kulturschock, aber für beide Seiten, da ist sich der Künstler sicher.

Seine Eltern hatten eine enge Beziehung zur Religion, und kreatives Ausdrucksvermögen wurde in der Familie groß geschrieben. „Musik und Instrumente wurden von allen Kindern erwartet“, erinnert sich Betz. Und über die Jahre hinweg habe ihn die Kreativität auch in allen Lebensbereichen begleitet.

Das Holz muss für jeden Kursteilnehmer stimmig sein

Sebastian Betz mit einem Stück aus einem Olivenbaumstamm. Foto: Frank Albrecht

In der Arnsberger Werkstatt gibt Sebastian Betz schon seit Jahren seine Kurse für Holzbildhauerei (in Coronazeiten natürlich nicht).

Acht bis neun Wochen im Jahr laufen die Angebote über das Programm der Phantasiewerkstatt, in den Ferien nehmen vor allem Kinder an den Kursen teil. „Es ist nicht das Ziel, dass es mir gefällt“, lacht Betz.

Einziges Kriterium bei der Arbeit mit Holz in den Kursen sei, dass es für jeden Teilnehmer stimmig ist. Und das fange schon mit der Auswahl des geeigneten Stückes Holz an.

„Die Menschen aus meinen Kursen suchen sich ein Stück Holz aus, das zu ihrer jeweiligen Situation passt“, beschreibt Betz. Wer mag, kann auch sein eigenes Stück mit in die Kurse bringen. Denn jeder Teilnehmer wisse doch genau, was ihn an ausgerechnet diesem Stück so wichtig ist.

Zu Zivildienst und Pflege in eine medizinische Hochschule

Dieses Gefühl zum Holz hat Sebastian Betz auch selber erst erkennen müssen. Nach dem Schulabschluss mit 16 Jahren ging es zum Zivildienst und in die Pflege an einer medizinischen Hochschule. „Ich hatte dabei eine ungeheure Auseinandersetzung mit Sterben und Tod“, sagt Betz.

Eine Grundlage für seinen beruflichen Weg, der ihn zunächst über eine Schule für Eutonie (Idee: Bewegung bringt Bewusstsein für den eigenen Körper) und einer mehrjährigen freiberuflichen Tätigkeit in diesem Bereich bis hin zur Umschulung als klinischer Suchttherapeut gebracht hat. Danach habe er jedoch zunächst den Abstand von Menschen und ihren Problemen gesucht und eine Zeit lang anderes gearbeitet.

„Vor 33 Jahren entdeckte ich dann endgültig meine Liebe zum Holz“

„Vor 33 Jahren entdeckte ich dann endgültig meine Liebe zum Holz und seiner Bearbeitung“, grinst Sebastian Betz. Mit einer gerade frisch erworbenen Hobelbank, billigem Werkzeug und einem Stück Holz habe er eine ganze Nacht lang durchgearbeitet. „Am nächsten Morgen habe ich geschaut: Wahnsinn – das hab´ ich gemacht?“, sei sein erstaunter Ausruf gewesen. „Ich habe für mich festgestellt, dass Holz mein Ding ist“, resümiert Betz heute.

Mit dem Aha-Erlebnis aus dieser Nacht und der Überzeugung, Kreativität als Auftrag zu verstehen, habe er 1997 seine freiberufliche Arbeit als Holzbildhauer in Arnsberg begonnen. 20 Mal schon hat Betz seitdem Kurse im Arnsberger Kunstsommer gegeben und die Leidenschaft zur Holz-Bearbeitung vermittelt.

„Holz gibt Nähe, ein Baum ist ein Teil der Natur und von Veränderung geprägt“

„Holz gibt Nähe, ein Baum ist ein Teil der Natur und von Wachstum und Veränderung geprägt“, philosophiert der Bildhauer. Auch Auftragsarbeiten werden von ihm erledigt, wenn der Baum nach dem Fällen weiterleben soll. „Für die Anfertigung eines Kunststückes ist aber ein Wissen über die Menschen, die Familie, wichtig“, sagt Betz.

Oft sei es ein ganz bestimmter Baum, aus dem die Menschen ein Kunstwerk haben möchten. Und wenn er sich selber nach Material umschaue, dann nutzte er mit dem E-Bike eine langsamere Art der Fortbewegung, die auch noch Gelegenheit zum Schauen lasse. „Überall sind Bäume, die mich faszinieren“, schwärmt der Künstler.

Das Bearbeiten ist stets ein Ringen um Form und Gestalt

Und das Bearbeiten sei stets ein Ringen um Form und Gestalt. Wann höre man auf? Wann sei man fertig? Das seien bestimmende Fragen dabei. Zu Betz Lieblingshölzern zählt die Olive, die schon von Natur aus eine besondere Maserung vorgebe.

Auch Eiche sei toll zum Arbeiten. Und in einigen alten Linden an Straßenrändern habe er auch schon Granatsplitter aus dem Krieg gefunden. Material für seine Kurse gebe es in Gärten wie in der Natur.

Sebastian Betz: Ein Stück Holz ist ein befristetes Kunstwerk

Den Teilnehmern vermittle er oft zunächst ein Empfingen für den Werkstoff. Dabei sehe er sich nur als Hinweisgeber und Begleiter der Ideen, die jeder haben könne. Manchmal sei auch ein Tipp zum Zugang wichtig. Schließlich, wenn das Holz-Kunstwerk fertig ist, müsse es eine Distanz zum Stück geben. Die kann Sebastian Betz beim Ölen und Wachsen bekommen.

Immer im Hinterkopf, dass ein Stück Holz ein sich mit der Zeit veränderndes und befristetes Kunstwerk ist.