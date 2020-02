Ein Trio zieht in Uentrop die Fäden

Wenn morgen Abend der 44. Karnevalsregent die Bühne der Schützenhalle betritt und unter dem Jubel des Publikums proklamiert wird, stehen auch die Mariechen der großen und kleinen Prinzengarde in den Startlöchern.

Denn die Tanzgarden sind seit vielen Jahren wichtiger Brückenpfeiler im Vereinsleben des Dorfes - und auch darüber hinaus. Carina Schroer (28) ist seit 13 Jahren die Chef-Trainerin. Mit im Trainerinnen-Boot sitzen Katharina Rath (28) und Saskia Hochstein (24), das Trio organisiert und managt alle wichtigen Aufgaben im Hintergrund, wie Termine und Auftritte koordinieren oder Kontakt zu anderen Vereinen aufnehmen. Unterstützt werden sie bei den Proben von den Trainerinnen Janine Petermann und Sophie Drepper.

Immer dem Motto angepasst

„Wir passen unsere Auftritte immer dem jeweiligen Uentroper Karnevalsmotto an“, erzählt Carina Schroer.

Prinzengarde Uentrop: Morgen ist ihr Tag. Foto: Wolfgang Becker / WP Sundern

Heute Abend steht das Programm unter dem Titel „Uentrop feiert im Mallorca Style!“ Neben dem Heimspiel ist die mittlerweile 18 Mariechen starke Truppe bei vielen anderen Veranstaltungen im Stadtgebiet zu Gast: Die Prunksitzung der KLAKAG, der Gemeindekarneval Heilig Kreuz, der Oeventroper Frauenkarneval, der Auftritt im Caritas Seniorenhaus St. Anna sowie der Glösinger Kompaniekarneval und der Kinderkarneval des TuS Niedereimer zählen zu den festen Terminen im närrischen Kalender.

Vor fünf Jahren gab es erstmals einen Showauftritt der neuen Gesangsgruppe „Funky Marys“, allesamt Mitglieder der großen Prinzengarde, die bis heute mit legendären Hits der Kölner Originale das Publikum begeistern. Jüngstes Kind bei den kleinen Mariechen ist übrigens Marlene Rappold (6), Tochter des Zeremonienmeisters und bis in ein paar Stunden „Noch-Prinzen“ Jens Rappold. „Marlen war schon während der Kindergartenzeit begeistere Tänzerin“, freut sich Carina Schroer über das Nachwuchstalent.

Keine Sorgen

Apropos Nachwuchs: „Da haben wir keine Sorgen, im Gegenteil“, sagt Katharina Rath. Man müsse einige

Bewerber sogar auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten, denn mit 18 Tänzerinnen sei die Kapazität ausgelastet. Erfreulich: Kinder, die einmal in den Garden tanzen, würden immer dabei bleiben. Ein gutes Zeichen, das auch für die Freude und den Spaß bei den Tanzmariechen steht. Es sei natürlich alles ein großer Zeitaufwand mit Vorbereitung, Hinfahren, Umziehen und dann noch der Auftritt und die Rückfahrt. Denn im Organisationsteam sind alle voll berufstätig und es gehe schon viel Freizeit drauf, ein Aufwand, der sich aber unbedingt lohnen würde.

Nicht nur im Karneval sind die drei Uentroper Mädels aktiv, sondern auch auf den Schützenfesten des Kommerskreises oder auf privaten Feiern. „Wir sind das ganze Jahr über immer irgendwo unterwegs“, bekennen Carina Schroer, Katharina Rath und Saskia Hochstein freimütig. Das liege daran, dass die Mitglieder der großen Garde alle befreundet seien und somit viel zusammen unternehmen würden.

Höhepunkt: Generalprobe

Highlight des Jahres sei allerdings immer die Generalprobe am Freitag vor der Prinzenproklamation. Da gehe es, so hörte man im Gespräch heraus, auch mal richtig zur Sache. „Der Freitag ist in der Session der entspannteste Tag, da haben wir alle Urlaub, essen gemeinsam gemütlich zu Mittag und glühen ab dem Nachmittag schon mal etwas vor, so dass die Generalprobe immer sehr lustig wird“, freuen sich die drei Trainerinnen.

Und die Prinzenproklamation beginnt ja erst um 19.11 Uhr, da bleibt genug Zeit, den Kater auszuschlafen. Der Artikel-Autor wünschte sich am Ende des netten und lustigen Gesprächs noch ein markantes Schlusswort, da waren sich die drei Uentroperinnen schnell einig und antworteten prompt: „Wir lieben und leben Karneval.“ Der Höhepunkt des Karnevals steht den beiden Prinzengarden noch bevor.

Nach Auftritten als Fußgruppe im Arnsberger Karnevalsumzug werden sich die rot-weißen Mariechen aus Uentrop morgen Nachmittag mit einem eigenen Wagen im „Lindwurm der Freude“ präsentieren. Die Nachfeier in Uentrop findet dann am Rosenmontag ab 15 Uhr in der Schützenhalle statt, hier sind alle Familien und Kinder herzlich eingeladen mitzufeiern.