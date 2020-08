Einbrecher nachts in Neheim erwischt

Neheim. Auf frischer Tat wird ein 49-jähriger Einbrecher nachts von der Polizei erwischt.

Auf frischer Tat ertappt wurde ein Einbrecher in der Nacht zu Sonntag in Neheim. Am Sonntag um 1:20 Uhr wurde die Polizei durch Anwohner über den Schein von Taschenlampen in einem Wohnhaus der Straße „Am Weinberg“ in Neheim informiert.

Ein 49-jähriger Mann aus Serbien gelang durch Einschlagen einer Scheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ins Innere. Er wurde durch Einsatzkräfte angetroffen und zunächst vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.