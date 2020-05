Spuren an Tür Einbruch in Oeventroper Kindergarten scheitert

Oeventrop. Vergeblich versuchten bisher unbekannte Täter in die katholische Kita St. Marien in Oeventrop einzubrechen.

Im Zeitraum zwischen 15. Mai, 16 Uhr, und 18. Mai, 16 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in die katholische Kita St. Marien an der Straße Oemberg in Oeventrop einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch, am Kindergarten eine Tür aufzuhebeln. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Hinweise an die Polizeiwache in Hüsten unter Telefon 02932 / 90200.