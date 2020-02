Einbrüche in Voßwinkel und Sundern beschäftigen Kripo

Nach Einbrüchen in Voßwinkel und Sundern ermittelt die Polizei.

Arnsberg/Sundern. Nach Einbrüchen in Arnsberg und Sundern ermittelt die Kripo.

Noch unbekannte Täter scheiterten bei einem Einbruchversuch an der Tür eines Elektrobetriebes im „Specksloh“ in Voßwinkel. Die beschädigte Tür wurde am Montag gegen 5 Uhr bemerkt. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt.

Durch eine Außenmauer versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in eine Tankstelle auf dem Lockweg in Sundern einzubrechen. Die genaue Tatzeit liegt vermutlich zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei ihrer Tat gestört. Ohne Beute flüchteten sie.

Hinweise bitte an die Polizei in Sundern ( ) bzw. Arnsberg ( ).