Endlich wieder Kultur - digital aus dem Sauerlandtheater

Arnsberg Manuel Quero und die "Eiflers" begeistern mit ihrem Online-Konzert und toller Bühnenshow.

Eine musikalischen Reise mit charmanten, temperamentvollen und unterhaltsamen Eigenbearbeitungen, so war das aus dem Sauerlandtheater übertragene Online-Konzert von Manuel Quero und den "Eiflers" überschrieben. Am Samstagabend gastierten die Künstler im Sauerland-Theater. Und es war beste Unterhaltung in einem besonderem Format in außergewöhnlichen Zeiten.

Lust auf das Konzert

Die Lust auf dieses Konzert , war bei allen Musikern vom ersten Lied an zu spüren. Musik aus Spanien, Lateinamerika und weiteren Ländern wurde zu Gehör gebracht. Begleitet von harmonischen Lichtinstallationen, bei der die neue Bühnen- und Lichttechnik der Arnsberger Veranstaltungsstätte ihre Vorzüge ausspielen konnte. Eine rundum gelungene Sache - professionell und zugleich mit Herz.

Mosche Eifler gab ein Gastspiel am Flügel. Fast zwei Stunden lang spielten und sangen Manuel Quero, sonst eher als Tänzer bei diversen Aufführungen in der Stadt bekannt, und die "Eiflers" - das sind Mosche (Klavier), Silas (Gitarre und Gesang), Parosch (Bass und Trompete), Vanja (Gitarre und Cajon), Anna (Cello, Gesang, Percussion) und Joshua (Bass) - für ihre Fans.

Wiederholung erwünscht

Fazit: Ein tolles Konzert, von dem man sich eine Wiederholung nur wünschen kann. Das Publikum applaudierte in sozialer Distanz vor den Bildschirmen ihrer Laptops und Tablets - in der Hoffnung, dass die Künstler auf der Bühne das irgendwie spüren würden.

