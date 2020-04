Erinnerung an das alte Arnsberg auf youtube

Arnsberg. Was tun in Corona-Zeiten? Das hatte Werner Bühner, Vorsitzender des Heimatbunds Arnsberg, eine Idee: Er stellt alte Filme auf youtube online.

Für die meisten Menschen ist in der derzeitigen Corona-Krise die eingeschränkte Kommunikation untereinander besonders hart. Kein Schwätzchen beim Frisör oder im Café, und dann beim Spaziergang oft allein auf weiter Flur. Das ist auch in Arnsberg so.

Um diesem Zustand ein wenig entgegenzuwirken, stellt der Vorsitzende des Arnsberger Heimatbund-es, Werner Bühner, täglich ein historisches Filmchen aus der Stadt an der Ruhrschleife auf der Videoplattform „Youtube“ ein.

Auch Werbeanzeigen zu sehen

So haben alleine die Werbeanzeigen und Fotos aus den 1950er Jahren bisher mehrere tausend Aufrufe

Arnsberg Werner Bühner eingeben Die Plattform des Heimatbundes Arnsberg ist über die Internetplattform Youtube zu erreichen. Als Stichwort muss lediglich „Werner Bühner“ eingegeben werden. Bereits jetzt sind über 15 Filme und Plakate zu sehen, alle mit Musik unterlegt.

bekommen. Ein Video zeigt die Vorbereitungen zur Osterfeuerveranstaltung 1960, in einem weiteren Film kommen die Osterfeueranzünder der vergangenen 20 Jahre zu Wort, immer untermalt mit Videosequenzen von der Veranstaltung auf dem Kreuzberg. „Als Highlight möchte ich gerne den Film von Henning Fettes ‚Stadtführung in den 50er Jahren‘ vorstellen“, erklärte Werner Bühner das nächste Projekt.

Aufwändiges Schneiden

Weil allerdings das Schneiden des Filmmaterials sehr aufwändig sei, müssen sich die Heimatfreunde noch etwas gedulden. Für die Filme und Fotosammlungen habe es bei den Bürgerinnen und Bürgern viel Lob gegeben. So meldete sich der Enkel von Heinz Karbe, der früher in der Neustadt ein Radio- und Fernsehgeschäft betrieb. Seine Großmutter, bekannt als „Karben Gertrud“, führte damals die Schallplattenabteilung.

Aktuelle Schlager gesungen

Während andere Schallplattenläden wie Völkel auf dem Alten Markt die potentiellen Käufer über eine Art Telefonhörer in die Musik hineinhören ließen, war Gertrud Karbe bekannt dafür, den Leuten die aktuellen Schlagerhits auch vorzusingen. Viele ältere Bürgerinnen und Bürger erinnern sich noch mit einem Schmunzeln an diese musikalischen „Auftritte“.