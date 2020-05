Evangelischer Kindergarten in Neheim wird zur Baustelle

Neheim. Notbetreuung in der Coronakrise und eine Baustelle vor der Tür: Im evangelischen Kindergarten in Neheim sind die Zeiten doppelt ungewöhnlich.

Für Kinder und Erzieherinnen im evangelischen Bonhoeffer-Kindergarten sind die Tage derzeit gleich auf doppelte Weise ungewöhnlich: In der Coronakrise läuft die Betreuung drinnen in kleinen Notgruppen ab, draußen sind Bauarbeiten gestartet.

Auf die Bauarbeiter hatten alle schon lange gewartet, denn abseits der Coronakrise waren die Räume im Kindergarten längst zu klein geworden für 75 Kinder in vier Gruppen. „Wir haben vor knapp zwei Jahren eine vierte Gruppe eröffnet“, erklärt Pfarrer Udo Arnoldi. „Aber nur mit der Perspektive des Anbaus.“

Normalerweise 75 Kinder in 4 Gruppen 4 evangelische Kindergärten gibt es im Arnsberger Stadtgebiet, sie liegen in Alt-Arnsberg, Hüsten, Neheim und Moosfelde. 75 Kinder besuchen den Bonhoeffer-Kindergarten an der Graf-Gottfried-Straße in Neheim normalerweise. 15 Mitarbeiter gehören zum pädagogischen Team des Kindergartens unter der Leitung von Angelina Bremkes. 4 Notgruppen sind dort in der Coronakrise entstanden, in die jeweils fünf Kinder aufgenommen wurden.

Seitdem war die neue vierte Gruppe provisorisch im Turnraum untergebracht, zusätzlich ist das Kindergarten-Team auf die angrenzenden Jugendräume der Gemeinde ausgewichen. Einen freien Turnraum zum Spielen und Toben wünschen sich seitdem Kinder und Erzieherinnen zurück. „Wir brauchen dringend mehr Platz“, sagt Leiterin Angelina Bremkes. Der kommt jetzt in Form eines Anbaus für den „Ameisenhügel“. Rund 670.000 Euro an Investitionskosten sind geplant. Die Bauarbeiten sind bereits angelaufen und sollen im November beendet sein.

Kontakt zu allen Familien

Zum sehr lauten Start der Bauarbeiten saß Leiterin Bremkes quasi alleine in ihrem Büro, die Corona-Einschränkungen erforderten eine neue Organisation des Kita-Alltags. Entstanden sind vier Notgruppen, die mittlerweile fünf Kindern pro Gruppe voll belegt sind. Die wenigen, die derzeit jeden Morgen kommen dürfen, verfolgen die Fortschritte am zukünftigen „Ameisenhügel“ ganz genau. „Für die Kinder ist die Baustelle sehr spannend“, sagt Bremkes.

Sie beobachtet, dass die Kinder in neuen Gruppenkonstellationen und unterschiedlichen Altersstufen sehr gut miteinander auskommen, aber dennoch hofft sie auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Die Eltern dürfen den Kindergarten derzeit nicht betreten, sie bringen ihren Nachwuchs nur bis zur Tür und verabschieden ihn dort. Das Team desinfiziert sich regelmäßig die Hände, verstärkt die Hygienemaßnahmen in den Räumen und hält zueinander Abstand.

Doch mehr sei nicht machbar, um für die Kinder da zu sein und ihnen einen Alltag im Kindergarten zu ermöglichen, der so normal wie möglich sei, sagt Bremkes. „Wir können und wollen natürlich nicht auf Abstand zu den Kindern gehen oder Masken tragen.“

Gerade deshalb sei das, was alle Erzieherinnen in dieser Zeit leisteten, sehr zu schätzen. Die nötige Anerkennung komme ihr in den öffentlichen Debatten manchmal zur kurz, sagt Bremkes: „Ich bin allen pädagogischen Fachkräften sehr dankbar, in der frühkindlichen Bildung leisten sie eine tolle und wichtige Arbeit, ganz ohne Schutzkleidung.“

Steinkette soll Mut machen

Und auch mit den Familien, die nicht die Notbetreuung in Anspruch nehmen können, bleibt das Team des Bonhoeffer-Kindergartens in Kontakt. Den Eltern lassen sie alles Wichtige über die Kita-Info-App zukommen, die Kinder dürfen sich Mandalas zum Ausmalen abholen.

Und sie haben eine der bunten Steinketten gestartet, die an verschiedenen Orten Mut in der Krise machen sollen. Vor dem Eingang zum Kindergarten reihen sich bereits viele bunt bemalte Exemplare aneinander und alle sind eingeladen, sich an der Gemeinschaftsaktion zu beteiligen.