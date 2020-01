Arnsberg. Zwei Festnahmen im Kampf gegen Einbruchskriminalität melden Staatsanwaltschaft Arnsberg und Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahndungserfolg: Arnsberger gesteht über 30 Einbrüche

Einen „Befreiungsschlag“ im Kampf gegen Einbruchskriminalität vermelden die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises : Einem 37-jährigen Arnsberger können beide Behörden nach gründlicher Ermittlungsarbeit inzwischen rund 30 Einbrüche nachweisen – darunter auch eine ganze Serie im Bereich der „Alt-Arnsberger“ Innenstadt.

Nicht nur an mehreren Tatorten im Hochsauerlandkreis soll der Arnsberger aktiv gewesen sein, sondern auch in den Kreisen Soest, Warendorf und Coesfeld. Dabei hatter er wohl mehrere Komplizen.

Arnsberg Auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen Für die Polizei im HSK ist der Fahndungserfolg Bestätigung ihrer unermüdlichen Anstrengungen: Man gehe auch weiterhin konsequent gegen Einbrecher vor, heißt es aus Meschede. Mit akribischer Ermittlungsarbeit, diversen Kontrollen sowie verdeckter Aufklärung setze man Einbrecher unter Druck. Die Polizei ist außerdem auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen: Achten Sie auf fremde Personen und Fahrzeuge in ihrer Straße und informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend den Polizeiruf 110.

Aber zurück nach Arnsberg: Im Spätsommer 2019 stiegen die Einbruchszahlen im Bereich der Arnsberger Innenstadt plötzlich sprunghaft an. Seinerzeit noch unbekannte Täter stiegen in Wohnhäuser und Geschäfte ein – u. a. in der Apothekenstraße, Eichholzstraße, Königstraße sowie an der Promenade im Bereich Steinweg/Alter Markt, so Polizeisprecher Holger Glaremin auf Nachfrage. Auch in Neheim waren die Täter am Werk, allein vier Mal in einer Nacht (!) auf dem Tappeweg.

Intensive Ermittlungen

Intensive Ermittlungen führten die Fahnder der Kripo schnell auf die Spur des Arnsbergers, er wurde dann im September wegen des dringenden Verdachts eines Wohnungseinbruchs festgenommen. Der polizeibekannte, einschlägig vorbestrafte Mann räumte diese Tat sowie andere Straftaten ein. „Wegen seines Geständnisses und fehlender Haftgründe“ musste er aber zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt werden, so die Polizei.

Bereits im Oktober ergaben sich – natürlich nach einem Einbruch – erneute Hinweise auf den Arnsberger. Beamten der „EK Einbruch“ gelang es dieses Mal, die Beweislage so zu verbessern, dass der Mann im November 2019 wieder festgenommen werden konnte. Mit den Ermittlungsergebnissen konfrontiert, legte der 37-Jährige, er sitzt seit der Festnahme in Untersuchungshaft, inzwischen ein umfassendes Geständnis ab – und hörte nicht mehr auf, „zu singen“: Als möglicher Mittäter konnte ein 43-jähriger Mann aus Hamm ermittelt werden. Dieser Komplize hat lange Jahre in Arnsberg gewohnt; er wurde vor Kurzem ebenfalls verhaftet und sitz in U-Haft. Beide werden die JVA bis zur Verhandlung nicht verlassen – und wohl auch danach…

Damit nicht genug: „Weitere Ermittlungen richten sich gegen eine 31-jährige Arnsbergerin und drei Männer aus Arnsberg und Hamm“, berichtet Holger Glaremin weiter. Die Frau soll als Fahrerin bei den Einbrüchen geholfen und sich um den Verkauf der Beute gekümmert haben. Die Männer waren aktiv an den Diebstählen beteiligt.