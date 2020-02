„Faktastisch“ wärmt Arnsberger Blitzstudenten-Kamelle auf

Soziale Medien treiben seltsame Blüten: Zehn Jahre ist es nun her, dass Neheims CDU-Stadtverbandsvorsitzender Marcel Kaiser - damals noch unter seinem Namen Pohl - sein Studium an der privaten Hochschule für Ökonomie und Management in Dortmund (FOM) abgeschlossen hat. Damals in Rekordzeit von 20 Monaten anstatt der angesetzten viereinhalb Jahre. Im juristischen Nachspiel hatte die FOM den Arnsberger auf 3000 Euro Studiengebühren verklagt, die dieser nicht gezahlt hatte, weil er ja kürzer als andere studiert hatte. Die FOM wollte aber den Betrag für die Regelstudiendauer.

Eigentlich alles Schnee von gestern, doch poppte das Thema nun wieder hoch. Der damalige Online-Bericht unserer Zeitung darüber schoss am Freitag in der Klick-Statistik plötzlich wieder an die Spitze. Hintergrund: Der quasi nur mit Schlagzeilen arbeitende Nachrichtendienst „Faktastisch“ postete auf Facebook und Instagram den Titel „Ein deutscher Student wurde von seiner Universität auf rund 3000 Euro verklagt, weil er seinen Bachelor und Master zu schnell erworben hatte“. Allein auf Facebook hat „Faktastisch“ 3,3 Millionen Fans, der Beitrag wurde über 2300 Mal kommentiert. Inhalt bot der Beitrag nicht - allerdings wurde in den Kommentaren der damalige WP-Bericht gepostet. Durch die ausgelöste Kettenreaktion erzielte er nun neue Reichweite.

Dem betroffenen Marcel Kaiser ist das so recht gar nicht. „Die Geschichte war damals schon skurril“, sagt er. Am Ende musste er die 3000 Euro damals sogar zahlen, weil das Gericht meinte, es seien nicht die Semester, sondern die Hinführung zum Abschluss zu bezahlen. „Letzlich habe ich der Geschichte aber viel zu verdanken“, sagt Kaiser. Beruflich und persönlich habe er sich dadurch weiterentwickelt. Damals stürzte sich später die komplette deutsche Presselandschaft auf den Fall. „Das waren die zwei anstrengendsten Wochen Pressearbeit, die ich je erlebt habe“, so Kaiser.