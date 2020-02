Fanfarenkorps Neheim-Hüsten ist für Festzüge stark gefragt

Neheim. Das Fanfaren-Koprs Neheim-Hüsten gehört zu in der Region und darüber hinaus zu den gefragten Vereinen: Ganzjährig sind die Musikerinnen und Musiker aus der Stadt Arnsberg unterwegs und begeistern neben ihrer Musik auch mit ihren historischen Kostümen in verschiedenen Umzügen. In knapp zwei Wochen geht es für die aktiven Spielerinnen und Spieler des Korps erstmals zum Karnevalsumzug nach Wiesbaden. Der Besuch in der hessischen Metropole ist aber nur eines der Highlights, die auf der Jahreshauptversammlung des Vereins am Samstag angesprochen wurden.

So konnte Vorsitzende des Fanfaren-Koprs Neheim-Hüsten, Vanessa Rüchardt mit ihrem Vorstand auf ein insgesamt aktives Jahr zurückblicken. Wie auch schon in den Vorjahren, gab es dabei für das Korps keine langen Pausen, schon in der Karnevalszeit wurde eifrig in den Umzügen von 2019 musiziert.

Arnsberg Vorstandsmitglieder bei Wahlen im Amt bestätigt Bei den Ergänzungswahlen zum Vorstand wurde im Fanfarenkorps Neheim-Hüsten Jörg Henke im Amt des 2. Vorsitzenden bestätigt. Einstimmig wurden Kassierer Gerd Rohne und Schriftführerin Alexandra Wilke wiedergewählt. Beisitzerin bleibt Manuela Babucke, neuer Kassenprüfer im Fanfarenkorps Neheim-Hüsten ist Dietmar Wilke

Besonders freute sich das Korps über eine Spende der Krombacher Brauerei in Höhe von 2.500 Euro. Mehrfach hatte sich der Verein dort beworben und konnte die Spende jetzt in den Vereinsraum sowie neue Uniformen für Kinder investieren Derzeit kann das Fanfaren-Korps auf eine starke Mitgliederzahl zählen. Von den insgesamt 157 Mitgliedern zählt der Verein einschließlich der Fahnenschwenker, Standarte und Kinder 51 aktive Musikerinnen und Musiker. Aktuell befinden sich neun Jugendliche und zwei Erwachsene noch in der Ausbildung und werden anschließend das Korps verstärken. Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurden die Fleißigsten von ihnen geehrt

Die Geehrten des Fanfarenkorps Neheim-Hüsten Foto: Frank Albrecht

Für die häufigste Teilnahme an den Auftritten und Proben des Korps gab es für Gerd Rohe, Gabi Wilde, Alexandra Wilke und Vanessa Rüchardt den Dank des Vereins in Form von Gutscheinen. Und auch bei den Jugendlichen unter 18 Jahren – insgesamt derzeit zwölf – konnten Leon Volpert, Torben Enke und Svenja Wilke für ihren Fleiß belohnt werden.

Im Jahr 2019 konnte das Fanfaren-Korps zudem elf aktive und drei passive Mitglieder neu in den Verein aufnehmen. Von den insgesamt 157 Mitgliedern wurden auf der Jahreshauptversammlung auch wieder einige geehrt. Für 25 Jahre sind das Klaus Bauerdick, Gerhard Ittmann, Björn Becker und Sabrina Michalski, 30 Jahre ist Erwin Korte beim Korps. Reinhold Michalski sen. begleitet das Korps seit 35 Jahren. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Erhard Sydow gedankt, seit 55 Jahren Eberhard Siewert. Stolze 60 Jahre wurden bei Reinhard Schröder mit starkem Applaus bedacht. Über ein Lob für besondere Verdienste konnten sich Sebastian Stodt und Alexandra Wilke freuen.

Auftritt in Herne

„Das Fanfaren-Korps kann sich wieder auf einen vollen Kalender für 2020 freuen“, sagte Vorsitzende Vanessa Rüchardt. Noch im Februar geht es zum zehnten Male für die Fanfaren zum Karnevalsumzug nach Herne. Ganz besonders freuen sich die Musiker auch auf die erste Teilnahme am so genannten Kievelingsfest in Lingen, das dort nur alle drei Jahre gefeiert wird. In der heimischen Region spielen können die Fanfaren dann u.a. im Juni beim 70. Gebirgsfest des SGV in Neheim. Neu sind die Musiker im September dann auch beim Kreisschützenfest in Herdringen dabei.

Interessierte sind beim Fanfaren-Koprs Neheim-Hüsten willkommen. Geprobt wird immer freitags von 19 bis 21.30 Uhr im Vereinsheim, Graf-Gottfried-Straße 122A in Neheim. Im kommenden Jahr 2021 kann das Fanfaren-Korps sein 65-jähriges Bestehen feiern. Die Musiker planen dazu ein Treffen mit 12 bis 15 Fanfarenzügen, die nach Absprache mit dem Aktiven Neheim am Sonntag zum Fresekenfest im Zelt aufspielen.