FDP Arnsberg fordert eine zentrale „Flexi-Kita“

Arnsberg. Die Arnsberger FDP stellt ihr Programm für die Kommunalwahl auf und überrascht mit einigen Forderungen.

Die Liberalen haben in dieser Woche ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2020 verabschiedet. Nachdem der Spitzenkandidat, Daniel Wagner, das Programm vorgestellt hat war die Verabschiedung reine Formsache. Einstimmig haben alle Versammelten sich für das Programm ausgesprochen, welches viele Neuerungen beinhaltet und vor allem auch neue Themen besetzt.

Mobile Stadtbüros

So sind die drei Topthemen eben keine Klassiker der FDP: Gefordert wird eine „Flexi-Kita“ als zentrale Kinderbetreuungsmöglichkeit außerhalb der Regelbetreuungszeit. Zudem will die FDP alle Stadtbüros zentralisieren und mit einem mobilen Stadtbüro-Bus in alle Ortsteile ziehen. Dritte Forderung ist die Schaffung beziehungsweise Ausbau eines zentralen Sport- und Freizeitzentrum am Stadion Große Wiese.

Innovativer Mitteleinsatz

Neben diesen Top-Themen wurden im Wahlprogramm zahlreiche weitere Notwendigkeiten benannt, die die Arnsberger FDP bis 2025 für Arnsberg realisieren möchte. „Das im Januar gewählte neue Team der Arnsberger Liberalen möchte Bewährtes fortsetzen und neue Wege gehen“, so Stadtverbandsvorsitzender Fabian Schrieck. Denn auch „Wirtschaft stärken – Arbeitsplätze sichern“ sei ein wahnsinnig wichtiger Aspekt im Programm, betont Spitzenkandidat Daniel Wagner. Die FDP müsse mutig voran gehen und den Gestaltungswillen „für unsere Stadt klar zeigen“. Besonders in diesen schwierigen Zeiten brauche Arnsberg eine Partei, die Geld nachhaltig einsetzen könne und gleichzeitig innovative Ideen zur Lösung von Problemen umsetzen wolle.“

Gewählt wurden auch die 23 Wahlbezirksbewerber/-innen. Stolz ist die FDP darauf, dass man eine paritätische Liste aufgestellt hat, bei der Männer und Frauen gleichermaßen zum Zuge kommen.