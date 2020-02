FDP Arnsberg fordert: Stimme gegen Rechts erheben

Mit einem Gedenken an die rechtsextremistischen Taten in Hanau hat in der Kulturschmiede das traditionelle Rollmopsessen der FDP Arnsberg begonnen. Die hatte als Gastredner den NRW-Generalsekretär Johannes Vogel eingeladen.

„Es gibt hier keinen Platz für Rassismus und Hetze“, sagte Vorsitzender Fabian Schrieck für die Arnsberger FDP. Er forderte die Parteien, aber auch die Gesellschaft auf, sich deutlich gegen antidemokratische Strömungen zu stellen. Nach den Anschlägen seien nun alle gefragt, ihre Stimme zu erheben und dagegen zu protestieren. Schrieck verlas die Namen der in Hanau getöteten Menschen, denen die Versammlung im Anschluss mit einer Schweigeminute stehend gedachte.

Mit Blick auf das jüngste Wahlergebnis der FDP in Hamburg sagte der Arnsberger Chef-Liberale, dass im Januar bereits die Weichen für die künftigen Herausforderungen seiner Partei in Arnsberg gestellt worden seien. So gebe es einen unter anderem mit ihm verjüngten Vorstand und mit Daniel Wagner einen jungen Spitzenkandidaten.

Die Herausforderungen für die FDP stellte aber auch der NRW-Generalsekretär Johannes Vogel als Gastredner in den Mittelpunkt. „Wir können nach Hanau nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen“, forderte Vogel. Deutschland habe ein Problem mit rechtsextremistischem Terrorismus, dem man sich stellen müsse.

NRW-Generalsekretär ist Gastredner

Für die FDP, so Vogel weiter, sei nun wichtig, eine langfristige Politikplanung für Deutschland aufzustellen. Die „Agenda 2030“ halte er für angemessen, sich den wichtigen politischen Fragen zu stellen. Er forderte in den Bereichen Digitalisierung und Demografie ein entschlossenes Vorgehen. Bei der Digitalisierung solle sich Deutschland an Estland orientieren, das Informatik als Fach schon ab Klasse 1 unterrichten lasse. Seine Unterstützung gehe in Richtung von NRW-Schulministerin Gebauer, die Informatik zu einem Pflichtfach machen wolle.

Und mit Blick auf die Demografie sei es nötig, die Regeln des Arbeitslebens daraufhin zu prüfen, ob sie noch zeitgemäß seien. So müsse es bezüglich des Renteneintrittsalters mehr gesetzliche Flexibilität geben, die in der realen Arbeitswelt schon umgesetzt werde. Um das Interesse an der Selbstständigkeit zu fördern, regte er das Schulfach „Wirtschaft“ an.