Feuerwehr bindet Ölteppich auf der Sorpe

Einsatz am heutigen Nachmittag an der Sorpe: Wohl aus einer Flasche war eine Substanz in den See gelaufen.

Langscheid Einen Ölteppich bekam das Ordnungsamt der Stadt heute Nachmittag gemeldet. Seitdem sind Feuerwehr, DLRG und Ruhrverband im Einsatz.

Die Sorpe-Promenade ist normal ein Ort der Erholung. Seit dem Nachmittag steht sie aber im Mittelpunkt von zahlreichen Einsatzkräften und auch von polizeilichen Ermittlungen wegen eines Ölalarms.

Gemeldet wurde von Passanten der Feuerwehr und dem Ordnungsamt der Stadt gegen 15.30 Uhr ein Ölflecken auf dem Sorpesee in Höhe des Bootsanlegers an der Promenade in Langscheid. Danach wurde der Ruhrverband informiert und die Feuerwehr. Festgestellt werden konnte von den ersten Einsatzkräften ein etwa 1000 qm großer Ölteppich, der durch Wind und Wellengang zum Abend hin immer größer wurde: "1300 qm sind es jetzt", so Feuerwehrpressesprecher Elmar Müller gegen 18 Uhr gegenüber unserer Zeitung.

25 Wehrmänner im Einsatz

Im Einsatz waren da die Wehren aus Langscheid, Sundern sowie der Rüstwagen aus Sundern. "Gerade haben wir noch die Löschgruppe aus Amecke nachalarmiert, um mehr Ölsperren zu haben", so Müller. Im Einsatz waren etwa 25 Wehrmänner. Dazu kamen die alarmierte Untere Wasserbehörde des Kreises, der Ruhrverband mit Mitarbeitern sowie die Polizei und die DRLG, die mit dem Boot Ölsperren um den Ölteppich zog.

Da ein Pumpenfahrzeug an einem anderen Unfallort gebunden war, reagierte die Wehrleitung zusammen mit den anderen Behörden schnell und will nun versuchen, mit saugfähigen Würfeln, die das Öl binden, das Material von der Wasseroberfläche aufzunehmen. Das Einsatzende war gegen 17.45 Uhr noch offen.

Flasche gefunden

Der Grund des Ölteppichs könnte in einer Flasche gewesen sein, die in der Nähe des Ufers gefunden wurde. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen, bestätigte die Einsatzleitstelle des HSK soeben: "Noch steht nicht fest, ob es wirklich Öl ist oder ein Lösungsmittel", hieß es dort. Die Flasche sei in jedem Fall sichergestellt worden.

