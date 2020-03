Einsatz Feuerwehr rückt zu Brand an Scheune in Hüsten aus

Hüsten. Holzstapel an einer Scheune in Hüsten gerät in Brand. Feuerwehr verhindert schlimmeres.

Am Samstagabend um 21 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr zu einem vermutlichen Scheunenbrand in die Wicheler Straße in Hüsten gerufen.

Holzstapel an Scheune in Hüsten brennt. Foto: Feuerwehr Hüsten

Eigentümer hilft mit

Ein Holzstapel ist am Samstagabend aus bislang unbekannter Ursache auf einem Firmengelände auf dem Hüstener Flammberg in Brand geraten; die erste Meldung, dass eine Scheune brennen sollte, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Die Feuerwehr wurde um 21.02 Uhr per Sirene alarmiert und rückte zum Einsatzort am „Wicheler Weg“ aus. Auf der Anfahrt war bereits heller Feuerschein zu sehen, bei Eintreffen der ersten Kräfte drohten die Flammen bereits auf eine naheliegende Scheune überzugreifen.

Der Brand wurde mit Strahlrohren von mehreren Seiten bekämpft, zur Sicherheit kontrollierte ein Feuerwehrmann mit einer Wärmebildkamera den kokelnden Stapel nach weiteren Brandnestern, die dann von den Angriffstrupps unverzüglich abgelöscht wurden. Der Firmenbesitzer rückte mit einem Teleskoplader an und zog die rauchenden Holzstücke auseinander.

Im Einsatz waren neben den beiden hauptamtlichen Wachen Arnsberg und Neheim der Löschzug Hüsten und die Löschgruppe Müschede sowie der Einsatzführungsdienst und die Polizei.

Die Überbleibsel des Brandes in ​Hüsten Foto: Wolfgang Becker

Aufgrund der Corona-Lage blieben einige Fahrzeuge, wie der mitalarmierte Rettungswagen, am „Wicheler Weg“ in Bereitschaft stehen und auch die Wehrleute an der eigentlichen Einsatzstelle hielten vorbildlich den geforderten Abstand untereinander.