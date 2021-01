Förderverein finanziert Monitore für Hüstener Grundschule

Hüstener Mühlenbergschule freut sich über neun Großbildschirme. In allen Klassen können nun digitale Lernplattformen eingesetzt werden.

Hüsten. An der Hüstener Mühlenberg-Grundschule war es jetzt möglich, mit Hilfe des Fördervereins der Schule neun Klassenräume mit 65-Zoll-Monitoren sowie Apple TV-Hard- und Software auszustatten. Die Kosten in Höhe von rund 10.000 Euro übernahm der Förderverein komplett (er wurde dabei auch von Sponsoren unterstützt).

Da bereits zuvor drei Klassen über Großbildschirme verfügten, sind nun alle zwölf Klassen für die insgesamt 250 Schüler so ausgestattet, dass digitale Lernplattformen im Unterricht auf Großbildschirmen zum Einsatz kommen können. Schulleiterin Simone Luig bedankte sich herzlich beim Förderverein, der damit die Grundschule Mühlenberg bei der Digitalisierung einen weiteren wichtigen Schritt nach vorne gebracht habe.

Warten auf Tablets

Für digitalen Unterricht an der Mühlenbergschule ist es aber auch essenziell, dass alle Schüler mit Endgeräten ausgestattet sind. "Die Tablets sind bestellt. Wir warten darauf", berichtet Mitte Januar Schulleiterin Simone Luig. Derzeit werde vielfach auf Privatgeräte zurückgegriffen, doch auch hier gibt es keine 100-Prozent-Versorgung. Simone Luig schätzt, dass etwa 90 Prozent der Eltern ausreichend digital aufgestellt sind. So muss also auch noch auf klassisches Unterrichtsmaterial zurückgegriffen werden.

Förderverein wurde vor 30 Jahren gegründet

Der Verein der Freunde und Förderer der Mühlenbergschule Arnsberg wurde vor 30 Jahren mit dem Ziel gegründet, Projekte für die Schüler sowie Lehrmaterial und Spielgeräte etc. finanziell zu unterstützen. Der im September 2020 neu gewählte Vorstand, bestehend aus Stefan Nolte (1. Vorsitzender), Anna Pantke (2. Vorsitzende) und Andreas Schnieder (Schatzmeister), hat mit der Beschaffung der neuen Großbildschirme samt Software bereits kurz vor den Weihnachtsferien 2020 ein umfangreiches Projekt umgesetzt. Eine Alternativ-Finanzierung über die Stadt Arnsberg war laut Schatzmeister Andreas Schnieder nicht möglich, weil die Stadt zunächst in den Netzausbau investieren wolle.

Weitere wichtige Projekte im Blick

Durch die Übergabe eines sehr soliden Kassenbestandes des ehemaligen Vorstandes und einer sehr erfolgreichen Spendenaktion im November und Dezember 2020 war es möglich, die neun Großbildschirme samt Apple TV-Hard- und Software auszustatten. Der Förderverein würde sich über weitere Einzelspenden oder auch Neumitglieder freuen, um zukünftige wichtige Projekte an der Grundschule zu realisieren.

Der Kontakt zum Förderverein kann über die Webseite der Schule (www.grundschule-muehlenberg.de), über die Schulleitung oder direkt über Andreas Schnieder (andreas-schnieder@gmx.de) aufgenommen werden. Ganz herzlich möchte sich der Vorstand bei den Eltern für die Spenden des aktuellen Projektes bedanken. "Hoffentlich können die neuen Geräte bald im Präsenzunterricht zum Einsatz kommen", meint Andreas Schnieder

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++