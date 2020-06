Freie Lernorte: Impuls für neue Digitalisierung in Arnsberg

Mit dem Projekt #Tapetenwechsel will die Stadt Arnsberg mit Hilfe von bürgerschaftlicher Unterstützung Antworten auf Herausforderungen des digitalen Unterrichts in Corona-Zeiten geben.

Die Leiterin des Bildungsbüros der Stadt Arnsberg, Esther von Kuczkowski, rechnet auch nach den Sommerferien mit einer wichtigen Rolle des während der Corona-Schulschließungen ab März an vielen Schulen intensivierten digitalen Unterrichts.

Aktuell müssen viele Schülerinnen und Schüler digital unterrichtet werden. Foto: Stefan Puchner / dpa

Hybrid-Unterricht

„Das Virus ist ja nach den Sommerferien nicht verschwunden, wir müssen also weiter den Schutz vor Infektionen sichern“, sagt sie. Vor allem die Schulen als Orte des intensiven Austauschs zwischen vielen Menschen stünden da in der Verantwortung. „Ich glaube daher, dass unsere Kids weiter zwischen Präsenzunterricht in Schule und Fernunterricht Zuhause oder an anderen Orten pendeln werden“, so Esther von Kuczkowski in einem Interview mit unserer Zeitung zu dem Projekt #Tapetenwechsel, das in der Stadt freie Lernorte als Alternativen für das nicht immer einfache Home-Schooling schaffen möchte. Sie verweist auf den von vielen Experten erwarteten „Hybrid-Unterrichts“, der die Kombination aus beiden Formen beschreibt. Pädagogische Konzepte zur guten Verzahnung beider Formen, so von Kuczkowski, würden aus der Fachwelt bereits gefordert und möglicherweise in den Ferien vorbereitet.

Nachhaltige Idee

Das Projekt #Tapetenwechsel solle daher auch nach Corona Wirkung zeigen. „Natürlich müssen Schützenhallen und andere,sonst anderweitig genutzte Orte wieder zu dem werden, was sie vorher waren“, weiß von Kuczkowski, „aber vielleicht entstehen aus dem Projekt auch Anregungen für multifunktionale Nutzungen und wir lernen für die Zeit nach Corona“.

Mit guter digitalen Vernetzung könnten Menschen zukünftig von unterschiedlichsten Orten aus lernen und arbeiten. Diese Lernorte würden eine Vorstufe dazu schaffen – vielleicht wie das frühere Internetcafé, in dem man sich traf, im Internet surfte, Recherchen durchführte und sogar arbeitete. „Jetzt brauchen wir ähnliches wieder, weil wir in der Digitalisierung noch nicht so weit sind wie zum Beispiel Estland oder Israel“, so von Kuczkowski.

So kann das Projekt unterstützt werden Spenden können in das eigens für das Projekt aufgelegte Crowdfunding (https://www.kommunales-crowdfunding.de/tapetenwechsel) eingebracht werden. Direktspenden sind an den Verein zur Stärkung der Schulen im Bildungsnetzwerk „Bildungsstadt Arnsberg“ unter #Tapetenwechsel (IBAN: DE 79 46650005 0001 025055, Sparkasse Arnsberg-Sundern) möglich. Alle Infos unter www.arnsberg.de/tapetenwechsel Für Rückfragen steht Esther von Kuczkowski (Zukunftsagentur Strategie/Bildung) unter 02932-201 1836 oder e.vonkuczkowski@arnsberg.de zur Verfügung.

Interview mit Esther von Kuczkowski

Unsere Zeitung sprach mit Esther von Kuczkowski vom „Bildungsbüro“ über das Projekt.

Das Crowdfunding für die Ausstattung der freien Lernorte ist angelaufen: Wie groß ist die Hilfsbereitschaft der Arnsberger?

Esther von Kuczkowski Dass wir erst bei einem kleinen Teil der Zielsumme sind, liegt vielleicht an dem für viele ungewohnten Spendenverfahren des Crowdfundings über das Internet. Einige fremdeln mit diesem Format und spenden lieber direkt auf das Vereinskonto zur Stärkung der Schulen, was natürlich auch möglich ist. Da die Schulen ja wieder langsam geöffnet haben, ist vielen vielleicht auch nicht bewusst, dass das Lernen Zuhause immer noch stattfindet und die Kinder und Eltern am Rande ihrer Belastungsgrenze sind oder es viele Kinder gibt, die sich aus dem Lernen längst verabschiedet haben. Das Problembewusstsein ist angesichts der Lockerungen und der bevorstehenden Sommerferien sicherlich nicht mehr so groß.

Warum dauert von der Idee zur Umsetzung alles länger als es wünschenswert wäre?

Wir haben etwas neues Unkonventionelles gewagt und erst im Prozess Lösungen entwickeln können. Es ist viel logistische Vorarbeit zu leisten: von Ortsterminen, bei denen wir prüfen müssen, ob sich die Immobilien zu Lernorten umfunktionieren lassen, Vertragsregelungen, Nutzungsordnungen, das Organisieren der Technik, des Crowdfundings, Fragen zu Personal und Aufsicht bis zur Gewinnung von Unterstützern und Sponsoren, die mit uns als Stadt das erste Drittel der Zielsumme finanzieren. Es gab Abhängigkeiten und natürlich mussten wir auch die Lockerungsvereinbarungen zwischen der Kanzlerin und den Ländern abwarten.

Wichtige Partner sollen die Jugendzentren sein. Sind diese auf die Aufgabe vorbereitet?

Die Jugendzentren sind gut vorbereitet mit Hygienekonzepten und guten Strukturen, die sie schnell wieder hochfahren konnten. Das Jugendzentrum Hüsten und der KiJu-Treff Gierskämpen haben in den letzten Wochen mit Hochdruck an ihrer Öffnung gearbeitet, weil sie für die Kinder gerade in diesen Zeiten ein so wichtiger Lebens- und Lernort sind. Aus Gierskämpen weiß ich, dass Eltern und Kinder sehnsüchtig darauf gewartet haben, wieder kommen zu dürfen. Alle Träger und ihre Mitarbeiter arbeiten an dem gleichen Ziel, wieder für die Kinder da sein zu können.

Schützen haben Hilfe angeboten. Werden sie eingebunden?

Die Schützenvereine haben mit großer Hilfsbereitschaft reagiert was die Bereitstellung ihrer Immobilien anbetrifft und haben sich in den Ortsteilen für die Idee der Lernorte geöffnet. Bei einigen sind wir bereits in konkreten Abstimmungen. Mit der Schützenhalle in Oeventrop und der alten Synagoge in Neheim sind die Vorarbeiten so weit fortgeschritten, dass wir mit einem Testbetrieb nach der Pfingstwoche starten können und mit diesen Lernorten als Piloten beginnen. Solange die Crowdfunding-Kampagne läuft, können wir weitere Lernorte zwar prüfen, müssen aber sehen, ob sich eine Ausweitung realisieren lässt.

Lohnt es sich, das Projekt vor den Ferien überhaupt noch zu starten?

Da wir mit den Vorarbeiten sehr nah an den Ferienbeginn gerutscht sind, macht ein Regelbetrieb mit einer Öffnung an vier bis fünf Tagen von 9 bis 13 Uhr jetzt nur noch wenig Sinn, das sehen wir auch. Mit einigen Lehrern und Schülern planen wir Besichtigungs- und Testtermine, die diese als Projektausflug oder zum Technikcheck nutzen können, da nach den Zeugniskonferenzen ohnehin nicht mehr allzu viel auf dem Unterrichtsplan steht. Wir planen also den Start eines echten Regelbetriebs für das neue Schuljahr.

Wie viele Schüler im Stadtgebiet und aus welchen Altersklassen und Schulformen wollen Sie mit dem Projekt zu erreichen?

Wir wollen für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen ein attraktives Angebot an WLAN-gestützten Lernorten machen in Ergänzung zu Schule, Jugendzentren oder dem eigenen Heim – als cooler dritter Ort, an dem man gut arbeiten kann. Nicht einsam sondern gemeinsam! Dazu überlegen wir auch verschiedene Lernsettings, die wir an größeren Orten ausprobieren wollen. Ein Angebot für Schüler im Alter von 9 bis 18 Jahren quer durch alle Schulformen für diejenigen, die Technik vor Ort nutzen wollen oder die, die ihr eigenes digitales Endgerät wie ein Tablet oder Notebook mitbringen. Für Jüngere sehen wir eher andere Formen des begleiteten Lernens.