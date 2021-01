Frische Ware aus der Region bis an die Haustür

Arnsberg. Frische Ware, direkt an der Haustür verkauft: Diesen Service des Oberenser Hofs Busemann wissen immer zu schätzen.

Die Corona-Pandemie hat den Kundenkreis weiter wachsen lassen. Landwirtin Lucia ­Busemann aus Oberense ist Woche für Woche in Arnsberg unterwegs, um frische Ware direkt an der Haustür anzubieten. Für viele ist der Einkauf am VW-Tansporter mit dem Soester Kennzeichen mittlerweile eine wichtigen Alternative.

Anstatt sich im vollen Supermarkt mit nicht immer vermeidbaren Kontakten zu versorgen, bietet der Einkaufswagen ein großes Angebot an frischer Waren und die Möglichkeit, mit Abstand und unter freiem Himmel viele Dinge einkaufen zu können. Aus dem Wageninneren leuchtet roter Paprika, glänzen grüne Gurken oder frischer Salat lacht die Kundschaft an. Lucia Busemann bringt es auf den Punkt: „Die Kunden schätzen den Outdoor-Einkauf, gerade in Coronazeiten.“

In den Straßen, in denen der Kleintransporter von Busemanns seine Runden dreht, wird er an den Verkaufstagen immer sehnlichst von der Kundschaft erwartet, besonders von den älteren Einkäufern. So entwickeln sich, in Pandemiezeiten natürlich mit dem vorgegeben Abstand und den geltenden Schutzmaßnahmen, am Verkaufswagen auch kurze Gespräche. Das tue vielen gerade jetzt sehr gut, weiß Lucia Busemann zu berichten.

Zweites Standbein seit 1960

Seit 1960 ist der Hof Busemann jetzt schon mit Eiern, Kartoffeln und Honig zur Kundschaft unterwegs. 1999 stieg Lucia Busemann ein, und stärkte das zweite Standbein des Hofs Busemann. „Ich habe den Zweig von meiner Schwiegermutter übernommen und ihn auf meine Art und Weise im Laufe der Jahre ausgebaut,“ erinnert Lucia Busemann an ihre Anfänge mit dem Verkaufswagen. Die Landwirtin ist Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft. Sie stammt von einem Hof in Werl-Westönnen bevor sie nach Oberense heiratete und nun mit ihrem Mann Georg den Hof bewirtschaftet. Lucia Busemann sammelte zudem einige Jahre Erfahrungen im Ahlener St.-Franziskus-Krankenhaus als Hauswirtschaftsleiterin und später als Ausbilderin im Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte in Soest.

In den vergangenen Jahren hat sich nicht nur der Kundenstamm vergrößert, sondern auch das Angebot, das heute regionales Gemüse und Obst, Eier, Kartoffeln, Gebäck, Honig, Konfitüren und Wurstwaren umfasst. Dazu gekommen sind zudem Waren des regionalen Gemüse- und Frischehändlers Mersch aus Soest, des Familienbetriebs Böhmer mit regionalem Gemüse, Kartoffeln und Eier der Familie Kortmann sowie Produkte des Obsthofs Korn. Lucia Busemann freut sich: „Das Angebot kommt bei den Kunden gut an.“

Vorteile des Haustürverkaufs

Die Vorteile des Haustürverkaufs seien die Frische der Produkte, die kurzen Wege der Waren und der individuelle Service, den sie bieten könne. Fertige Gemüsekisten werden zusammengestellt, geliefert wird auch, wenn der Kunde die Ware einmal nicht direkt entgegennehmen kann und: „Es gibt Giveaways für die Treue der Kunden,“ erläutert Lucia Busemann.

Der Verkaufswagen von Busemanns ist nun auch mit einer Werbeaufschrift unterwegs. Das habe zusätzliche Aufmerksam erzeugt, berichtet die Oberenserin. Unterstützt wird sie durch Mitarbeiterin Birgit Schlummer, von Auszubildenden, die auf dem Hof Busemann lernen sowie von der ganzen Familien, die hilft, die Ware zu holen oder diese für den Verkauf fertig abzuwiegen.

Um die Zukunft ist es Lucia Busemann nicht bange: „Der Kunden-Anteil, der auf frische und regionale Ware wert legt, die er sogar nach Hause geliefert bekommt, wächst stetig.“ So wird man den Verkaufswagen von Busemanns wohl auch in Zukunft auf den Straßen Arnsbergs und Neheims sehen.

Info-Box

Der Verkaufswagen von Busemann ist in Neheim, Arnsberg, Werl, Westönnen, Voßwinkel und Niederense unterwegs.

Lucia Busemann und ihr Team legen jährlich 7000 Kilometer zurück.