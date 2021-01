Für weiterführende Schulen anmelden

Arnsberg/Sundern. An weiterführenden Schulen beginnt die Anmeldefrist. Einige Einrichtungen nehmen teils schon Anfang Februar Meldungen entgegen.

Arnsberg/Sundern. Die Anmeldefristen für die weiterführenden Schulen starten, losgelöst davon, ob jetzt Präsentunterricht erteilt wird oder nicht. Die einzelnen Termine sind:

Arnsberg

♦ Gymnasium Laurentianum: Die telefonische Terminvergabe (Tel: 02931-1750) läuft, die Anmeldetermine sind am 17. bis 19. Februar

♦ Sekundarschule am Eichholz: 17. bis 19. Februar (8 bis 17 ­­Uhr) mit Terminvereinbarung (Tel: 02931/9381750).

♦ Agnes-Wenke-Sekundarschule: am 17./18./19. Februar, Mittwoch und Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 14 Uhr (Tel: 02932-8991190)

♦ Grimmeschule Arnsberg-Neheim: 17. bis 19. Februar; Mittwoch von 10 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr, Donnerstag von 14 bis 18 Uhr, Freitag von 14 bis 18 Uhr (Tel: 02932-700160)

♦ Mariengymnasium Arnsberg: 1. und 2. Februar, 15 bis 18 Uhr und 3. Februar, 14 bis 16 Uhr; Onlineanmeldung und Terminreservierung über die Homepage (Tel: 02932-3415)

♦ St.-Ursula-Gymnasium Neheim: Montag bis Mittwoch, 1. bis 3. Februar, in einem persönlichen Gespräch (Tel: 02932-63940)

♦ Franz-Stock-Gymnasium Arnsberg: 17. bis 19. Februar nach telefonischer Anmeldung (Tel: 02932-96340)

♦ Realschule Hüsten: 1. bis 3. Februar (persönlich nach Voranmeldung, Tel: 02932-53503)

Sundern

♦ Realschule Sundern: 16. und 19. Februar, 8 bis 13 Uhr und 17. und 18. Februar, 8 bis 16 Uhr (Tel: 02933-77021)

♦ Gymnasium Sundern: 16. bis 19. Februar (ohne Termin im Sekretariat, Tel: 02933-4015)

♦ Gemeinschaftshauptschule Sundern: Anmeldetermin: 16. bis 19. Februar, 8 bis 14 Uhr, persönlich (Tel: 02933-2091)

Hinweis

Für die Anmeldung an den Schulen der Stadt Arnsberg müssen Eltern die Halbjahreszeugnisse ihrer Kinder nebst Schulformenempfehlung und Geburtsurkunde des Kindes (Stammbuch) mitbringen. Erforderlich ist auch der von der Grundschule ausgestellte Anmeldeschein für das Kind an der von den Eltern gewählten Schule.

Die Stadt Arnsberg bittet bei den telefonisch vereinbarten Anmeldeterminen die aktuell gültige Corona-Schutzverordnung mit entsprechenden Verhaltensweisen (wie Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Versammlungsverbot) dringend zu beachten.

Hinweis

