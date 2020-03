Feuerwehreinsatz Gartenhütte steht in Arnsberg in Flammen

Arnsberg. Wegen eines Feuerwehreinsatzes wurde die Casparistraße in Arnsberg am späten Dienstagabend voll gesperrt.

Die Polizei und Feuerwehr sperrten am Dienstagabend für einen Brandeinsatz die Casparistraße. An der Unetroper Straße war die Holzverkleidung einer Gartenhütte in Flammen aufgegangen und hatte einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 22 Uhr waren die Einheiten der Wache Arnsberg, Wache Neheim, des Löschzuges Arnsberg und der Löschgruppe Breitenbruch alarmiert worden.