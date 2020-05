Geldautomat in Voßwinkel geprengt: Täter fliehen ohne Beute

Voßwinkel. Keine Beute machten die unbekannten Täter, die in der Nacht zum Donnerstag den Geldautomaten in der Voßwinkeler Sparkassenfiliale sprengten.

Derzeit noch flüchtig sind die bisher unbekannter Täter, die in der Nacht zum Donnerstag gegen 4.10 Uhr den Geldautomaten der Sparkasse an der Voßwinkeler Straße sprengten. „Durch die Sprengung ist niemand verletzt worden. Geldbeute haben die Täter nicht gemacht“, teilte auf Anfrage unserer Zeitung der Pressesprecher der Sparkasse Arnsberg-Sundern, Matthias Brägas, mit. Die Sprengung misslang, da sämtliche Sicherheitsmaßnahmen der Sparkasse der Attacke standhielten. Alle Geldautomaten der Sparkasse sind mit Antigas-Anlagen ausgestattet, die eine erfolgreiche Sprengung verhindern konnten.

Explodierendes Gasgemisch reißt Automaten aus der Verankerung

Gegen 4:10 Uhr löste die Alarmanlage des Geldinstituts aus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei leiteten die Täter Gas in den Geldautomaten ein. Anschließend brachten sie das Gemisch zur Explosion. Hierdurch wurde ein großer Sachschaden verursacht, an das Geld gelangten sie jedoch nicht. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Dunkelblauer Kombi als Tatfahrzeug

Anwohner hörten einen lauten Knall und sahen einen dunkelblauen Kombi mit dem Kennzeichen GM-IY 79 in Richtung Neheim flüchten. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Kennzeichen in der Nacht zu Donnerstag in Bochum gestohlen worden war. Noch auf der Anfahrt zum Einsatzort kam den Polizeibeamten der flüchtige Wagen auf der Bundesstraße 7 mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Polizeiwagen nahmen sofort die Verfolgung des Tatverfahrzeugs auf, der Vorsprung der Täter war allerdings schon zu groß. Es wurde noch gesehen, wie die Täter an der Autobahnanschlussstelle Neheim/Voßwinkel auf die Autobahn in Richtung Hamm fuhren. Dann verlor sich die Spur.

Bei Jagd auf Täter kollidieren zwei Polizeiwagen

Bei der Verfolgung kollidierten allerdings zwei Streifenwagen auf dem Weg zur Autobahn. Verletzt hat sich dabei kein Polizist, es blieb bei Sachschaden. Ein Hubschrauber wurde auch zur Täterverfolgung eingesetzt - jedoch ohne Erfolg

Die Detonation in der Nacht zum Donnerstag hatte viele Nachbarn aus dem Schlaf geschreckt und manche Leute ans Fenster gelockt, um nachzuschauen, was lost ist. In diesem Moment raste aber schon ein dunkelblaue Combi in Richtung Autobahn davon.

Es soll sich um mindestens drei Täter handeln

Laut Zeugen soll es sich um mindestens drei Täter handeln. Ein Täter soll eine stämmige Figur gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Er soll eine schwarze Maske, eine graue lange Jacke mit schwarzen waagerechten Balken am Rücken getragen haben. Er soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Weitere Beschreibungen liegen der Polizei noch nicht vor. Die Polizei fragt: Wem sind in der Tatnacht oder in den Tagen zuvor in Voßwinkel verdächtige Personen aufgefallen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen blauen Kombi machen? Hinweise an die Polizei: Telefon 02932 /90200.

Bei diesem dunkelblauen Kombi flohen die bisher unbekannten Täter, die in Voßwinkel einen Geldautomaten sprengten. Foto: Dorfpost Voßwinkel

Beträchtlicher Sachschaden in der Filiale

Beträchtlich ist der Sachschaden, den die Detonation auslöste. Der Geldautomat wurde aus der Verankerung gerissen. Auch an einer Zwischentür ist erheblicher Schaden entstanden. Es wird einige Zeit dauern, bis die Sparkassen-Filiale in Voßwinkel wieder öffnen kann. Sparkassenkunden können für die Bargeldversorgung oder zum Ausdrucken von Kontoauszügen andere Sparkassenfilialen nutzen.

Bei der Sparkassenfiliale an der Voßwinkeler Straße handelt es sich um eine nicht mehr personenbesetzte Filiale. Den Kunden stehen dort ein Automat für die Bargeldversorgung und ein Drucker für Kontoauszüge zur Verfügung. Darüber hinaus können sich Sparkassenkunden bis auf Weiteres kostenlos in der Voßwinkeler Geschäftsstelle der Volksbank Sauerland mit Bargeld versorgen