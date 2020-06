Gottesdienste in St. Petri Hüsten noch zurückhaltend besucht

Hüsten. Pfarrer Daniel Meiworm gewöhnt sich in St. Petri Hüsten langsam an Vorgaben. Hostienausgabe erfolgt mit einer Zuckerwürfelzange.

Die Corona-Krise hat die Kirchen in Deutschland verändert. Auch wenn seit dem 10. Mai wieder der Gottesdienst mit Gemeinde und allen Abstands- und Hygieneregeln möglich ist, bleibt die Zahl der Besucher doch noch hinter den Erwartungen zurück.

Für den Pfarrer der Gemeinde St. Petri Hüsten, Daniel Meiworm, eine verständliche Reaktion. „Wir haben es bei den Besuchern der Messen halt vor allem mit Risikogruppen zu tun“, sagt Pfarrer Meiworm. Ohne die starke Unterstützung in den Gemeindeteams wäre die schrittweise Rückkehr zu etwas mehr Normalität aber gar nicht denkbar. Eine große Unterstützung für das gemeinsame Ziel, die Menschen vor Ort auch wieder persönlich zu erreichen.

Kurze Andacht zum Lesen in Print Im Durchschnitt besuchen rund sechs Prozent der Katholiken in St. Petri auch einen Gottesdienst, Ein ehrenamtlicher Ordnungsdienst begleitet Besucher zu ihren Plätzen, die sie während der Messe beibehalten müssen. Im Pfarrblatt St. Petri wird eine kurze Andacht stets zum

Lesen in Print geliefert.

Ein kurzer Rückblick: Direkt mit dem Corona-Lockdown war die Hüstener St. Petri-Kirche am 15. März die erste, die einen digitalen Gottesdienst angeboten hatte. Zunächst noch als Versuch, zu den Menschen auch außerhalb der Gotteshäuser zu kommen, hat sich das Angebot fast drei Monate danach verändert. Die ersten Erfahrungen, vor Kamera und ohne Publikum zu predigen, seien stark ausgebaut worden. Es gibt ihn immer noch, den Online-Gottesdienst aus der St. Petri-Kirche. Zwar ohne Beteiligung der Gemeinde, aber dafür aus verschiedenen Perspektiven in der Kirche und mit Musik und Bildern unterlegt. „Vor allem jüngere Menschen schauen sich dieses Angebot an“, so Pfarrer Meiworm, in der Kirche seien sie derzeit dafür eher selten zu finden. Mindestens bis Ende Juni soll das Angebot des Live-Stream-Gottesdienstes noch bestehen bleiben.

Dabei hat man sich bezüglich der Gestaltung und Umsetzung der Gottesdienste mit Besuchern nach den kirchlichen Vorgaben auf einen groben Rahmen des Machbaren auf Dekanatsebene geeinigt. Wie an allen öffentlich genutzten Plätzen, finden sich auch in der St. Petri-Kirche Aufkleber, die auf die Einhaltung der Abstände hinweisen. Und in den Kirchenbänken sind die Plätze genau gekennzeichnet, an denen sich die Besucher der Gottesdienste setzen dürfen. „Es wird aber in der Kirche noch nicht gesungen“, sagt der Pfarrer, nur der Kantor der Gemeinde erhebt während der Gottesdienste seine Stimme. Gebete, die normalerweise vom Gesang begleitet wären, sind mit Orgelmusik unterlegt.

Hygiene ist Schwerpunkt

Ganz besonders wird auf die Hygiene geachtet, wo sich die Menschen näher kommen – bei der Kommunion. „Schon vor der Wandlung am Altar muss ich mir die Hände desinfizieren“, beschreibt Pfarrer Meiworm. Die Ausgabe der Hostien an die Gottesdienstbesucher erfolgt mit einer kleinen Zange. Insgesamt 20 dieser Zangen, die sonst eher zum Greifen von Würfelzucker benutzt werden, wurden angeschafft. Damit werden die Hostien in die Hände der Menschen gelegt, eine Mund-Kommunion – wie sie schon mal von einigen Besuchern gewünscht wird – sei derzeit absolut nicht möglich. „Ich musste die Handhabung und den Gebrauch der Zangen auch erst üben“, lacht Pfarrer Meiworm, inzwischen habe sich aber auch da schon eine gewisse Routine eingestellt.

Für alle Gemeindeteams gibt es ein Ausstattungspaket mit Desinfektionsmittel, Adresslisten und Ersatz-Masken für Gottesdienstbesucher. Foto: Frank Albrecht / WP

Geordnet geht es beim Ein- und Ausgang in das Gotteshaus in Hüsten zu, startete doch der erste Besucher-Gottesdienst nach der Corona-Pause gerade mal mit 14 Besuchern. Sehr ungewöhnlich, wenn man bedenkt, wie viele Menschen sonst in der Kirche Platz finden. Im Durchschnitt werden die Gottesdienste aktuell von rund 35 Menschen mit Mundschutz besucht – der Abstandsregelung nach wären rund 70 Teilnehmer in St. Petri Hüsten möglich. „Es ist aber o.k.“, sagt Pfarrer Daniel Meiworm, man sorge sich ja um die Menschen und habe auch immer den Ausbruch einer zweiten Infektionswelle im Hinterkopf. „Wir fahren auf Sicht und bleiben flexibel“, so Pfarrer Meiworm, nichts anderes scheint derzeit möglich zu sein. Auch wenn die Entwicklung und Perspektiven der Corona-Krise nachdenklich stimmen – es sei gut, so der Pfarrer, dass alle Menschen von Corona auf irgendeine Art und Weise betroffen sind. Gemeinsinn, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft? Auf jeden Fall vorhanden – aber: „Wir dürfen die Erwartungen an eine nachhaltige Veränderung der Menschen auch nicht zu hoch setzen“, sagt Pfarrer Meiworm. Die positiven Rückmeldungen zu den Gottesdienst-Angeboten kommen vor allem von älteren Menschen.