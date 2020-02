Große Schlägerei vor Neheimer Diskothek

Gleich mit vier Streifenwagen musste die Polizei zu einer Schlägerei in Neheim ausrücken.

Neheim. Gleich mit vier Streifenwagen musste die Polizei in die Apothekerstraße ausrücken. Dort waren sich zehn Personen in die Haare geraten.

Schlägerei: Am frühen Sonntag um 4.20 Uhr kam es aus bislang noch nicht geklärter Ursache in den Räumlichkeiten einer Diskothek in der Neheimer Apothekerstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zehn Personen unterschiedlicher Nationalität und Herkunft.

Drei Personen durch Schläge, Tritte und Glasscherben verletzt

Die Schlägerei, so die Polizei, verlagerte sich dann im weiteren Verlauf auf den Gehweg und die Straße vor der Tanzbar. Dabei wurden drei Personen im Alter von 28 bis 31 Jahren durch Schläge, Tritte und Glasscherben leicht verletzt.

Die Polizei war mit vier Streifenwagen im Einsatz. Im Anschluss kam es zu keinen weiteren Störungen.