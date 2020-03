Gunnar Brandt leitet Arnsberger Hospiz aus Berufung

Nach 18 Jahren als Leiterin des Hospiz Raphael im Ortsteil Arnsberg wurde Maria Stute Ende November 2019 in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Nachfolger Gunnar Brandt hat inzwischen die viel bemühten „ersten 100 Tage“ als neuer Einrichtungsleiter gemeistert. In unserer Mittwochs-Rubrik „Im Gespräch haben wir den gebürtigen Berliner zu seiner anspruchsvollen Aufgabe befragt.

Ihre Tätigkeit als Hospizleiter ist viel mehr als nur ein „Job“ – wie gehen Sie damit um?

Gunnar Brandt: Vor dieser Frage stehen eigentlich alle, die in „helfenden Berufen“, vor allem auch in der Pflege, arbeiten und darin ihre Berufung leben. Neben dem Vorrecht, Menschen begleiten zu können, ihr Vertrauen zu gewinnen und ihnen in entscheidenden Phasen ihres Lebens hilfreich zur Seite stehen zu dürfen, gehören natürlich auch belastende, schmerzliche und frustrierende Erfahrungen zu unserem beruflichen Alltag. Wesentlich ist für mich das Eingebunden sein in ein Team, in dem wir offen und vertrauensvoll zusammen arbeiten und Belastungen, Traurigkeit und Tränen ebenso wie Ermutigung und Dank gemeinsam teilen. Neben meiner fachlichen Kompetenz und den erworbenen Fähigkeiten ist der offene Austausch mit den Kolleginnen unverzichtbar für meine Leitungsaufgabe. Dieser Rückhalt und das ermutigende Vertrauen des Trägers, (Caritas Verband Arnsberg Sundern) motivieren mich zu meinem Dienst.

Erklären Sie unseren Lesern Ihren beruflichen Werdegang?

Nach meinem Zivildienst im Pflegeheim entschied ich mich für eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Nach diesem Abschluss arbeitete ich vier Jahre in einem Herzzentrum bei Berlin auf der Intensivstation. Hier waren Reanimationen fast an der Tagesordnung, und ich begann – ohne bis zu diesem Augenblick Hospize zu kennen - bestimmte dort vorherrschende Handlungen zu hinterfragen. Hier durfte unter keinen Umständen gestorben werden, und wenn es doch geschah, galt es als persönliche Niederlage des Arztes… Im gleichen Zeitraum erkrankte meine Tante in jungen Jahren an Krebs, und sie verstarb im Krankenhaus. Bei meinen Besuchen bei ihr kam mir immer öfter in den Sinn: Müsste es nicht eine Einrichtung geben, wo schwerstkranke Menschen würdig begleitet und zugleich professionell versorgt werden könnten? Ich wechselte auf eine innere Station der Uniklinik in Lübeck, hier begleitete ich viele Schwerstkranke. Viele von Ihnen verstarben – meist unter wenig würdevollen Umständen… In dieser Zeit hörte ich erstmals von Hospizen und ersten Palliativstationen in Deutschland. Ich begann eine Fachweiterbildung für „Palliative Care“, und dort kam ich mit Teilnehmern zusammen, die alle bereits in Hospizen tätig waren. Für mich wurde immer klarer, dass ich auch in diesem Arbeitsfeld tätig werden wollte. Über weitere Umwege (ein Jahr ambulante Pflege mit dem Schwerpunkt der Versorgung ambulanter Palliativpatienten) bekam ich eine Stelle im stationären Hospiz Raphael in Arnsberg. Hier arbeite ich nun bereits seit 15 Jahren – und ich habe meine Entscheidung dort zu arbeiten, nicht ein einziges Mal bereut.

Arnsberg „Steckbrief“ Gunnar Brandt Gunnar Brandt wurde in Berlin geboren und hat danach lange Zeit in Hamburg und Lübeck gelebt. Durch die „Liebe“ ist er ins Sauerland gekommen, er ist verheiratet und Vater von zwei Jungs – neun und 14 Jahre alt.

Sterben gehört zu Ihrem beruflichen Alltag, kann man sich darauf vorbereiten, immer wieder Abschied nehmen zu müssen?

Dass der Tod zum Leben gehört, ist ja fast zur leeren Floskel geworden. Und es ist so wahr! Hier im Hospiz buchstabieren wir diese Wahrheit täglich durch. Befreiend für unsere Gäste ist die Erfahrung, das Tabuthema „Sterben und Tod“ nicht verdrängen zu müssen. Die Grenze ihres Lebens in näherer oder weiterer Zeit vor Augen zu haben, ist für viele eine Entlastung, ihr Leben vor dem Horizont des Todes gewichten, summieren und bilanzieren zu können. Behutsam und mit Respekt versuchen wir, wenn möglich mit den Angehörigen, den Reichtum, die Schönheit und Einzigartigkeit ihres Lebens mit ihnen zu erinnern. Wir helfen ihnen, ihren eigenen Lebensweg anzunehmen, wert zu schätzen und mit seinen Höhen und Tiefen zu würdigen. Angesichts des Ziels sollen sie in Würde, ohne Schmerzen, begleitet, in vertrauter Umgebung sterben dürfen. Und immer ist es für uns ein berührender, uns tief bewegender Augenblick, in diesem Moment bei ihnen zu sein. Friede, Erfüllung, Heimkehr, Dank, freundliches Licht aus einer anderen Welt – so oder ähnlich empfinden die Angehörigen häufig diesen Übergang – und wir stehen demütig und auch oft dankbar mit ihnen am Sterbebett. Ganz leicht abschütteln wollen und können wir das nicht. Aber Familie, Freunde, Hobbys, Gemeinschaft in kirchlichem Kontext oder auch Reflexion in Austausch und Supervision sorgen für den nötigen Abstand und „seelische Hygiene“.

Wie gestaltet sich Ihr beruflicher Alltag, wo liegen welche Schwerpunkte?

In meinem beruflichen Alltag wird es nie langweilig: Neben der Unterstützung der Kolleginnen in der Pflege, liegt ein großer Schwerpunkt in der Beratung, sei es vor Ort, am Telefon oder in den Krankenhäusern. Aber auch von Zuhause wird das Hospiz angefragt und so sind auch dort Besuche regelmäßig, weit über den Arnsberger Bereich hinaus, gefragt. Hinzu kommt der administrative Bereich, es müssen Anträge an die Krankenkassen und den medizinischen Dienst gestellt und Telefonate mit zuständigen Ärzten geführt werden. Auch die Abstimmung mit vielen kooperierenden Diensten ist täglich gefragt. Dienstpläne müssen geschrieben, Medikamente, (Pflege) - Utensilien bestellt werden. Des Weiteren bietet das Hospiz gemeinsam mit dem ambulanten Hospizdienst Sternenweg einen Kurs für Ehrenamtliche an. In Unterrichtseinheiten werden Interessierte für die ehrenamtliche Tätigkeit geschult. Darüber hinaus besuchen uns Gruppen, die sich thematisch mit Sterben und Tod beschäftigen. Auch erfolgen häufig unangemeldete Besuche von trauernden Angehörigen, die in ihrer Not Unterstützung benötigen. So ist mein Arbeitstag geprägt von unterschiedlichsten und auch oft vorher nicht planbaren Tätigkeiten.

Hat es schon mal Momente gegeben, wo Sie gedacht haben, Ihre berufliche Tätigkeit aufzugeben und etwas weniger Forderndes zu beginnen?

Manchmal habe ich den Eindruck, im Rückblick auf mein bisheriges Leben einen „roten Faden“ zu erkennen, dem ich folgen konnte. Angefangen beim familiären Kontext über die Zeit der Ausbildung, der beruflichen Arbeit und Weiterentwicklung an verschiedenen Orten mit ihren jeweiligen Herausforderungen bis hin zu ersten Kontakten mit dem Hospiz und der damaligen Leiterin habe ich das leben können, was zu mir gehörte, was mir wichtig war. Ich kann auch von Berufung sprechen, die ich praktisch umsetzen konnte. Meine Arbeit erfüllt mich, manchmal stresst sie mich auch, aber ich möchte nichts anderes tun. Mein Platz ist hier im Hospiz Raphael, darum gehe ich jeden Tag neu motiviert und gern zur Arbeit.

Das Hospiz ist längst fester Bestandteil Arnsbergs – wohin führt sein weiterer Weg?

Dass das Hospiz Raphael viel Vertrauen in unserer Gegend genießt, macht uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr dankbar. In den über 20 Jahren seines Bestehens ist viel gewachsen an Vertrauen, Vorbehalte und Skepsis konnten abgebaut werden und viele Angehörige unserer früheren Gäste identifizieren sich in beeindruckender Weise mit unserer Arbeit. In der Zukunft wird es nach meiner Einschätzung einen vermehrten Bedarf an solchen Orten und Einrichtungen geben: An Orten des Vertrauens, der Geborgenheit, der kompetenten Begleitung und umfassenden Fürsorge auf der letzten Wegstrecke des Lebens. Wenn es sie nicht schon lange gäbe, müsste die Hospizarbeit erfunden und weiter ausgebaut werden; wir werden sicherlich künftig weitere Gründungen und Einrichtungen dieser Art erleben. Das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu selbst verantwortetem Sterben fordert uns geradezu heraus, Räume zu schaffen und bereitzustellen, wo Menschen mit dem schmerzlichen Gedanken an ihren Tod nicht allein gelassen werden. Niemand in unserem Land sollte anonym, vergessen, verzweifelt sterben müssen. Zur Würde des Menschen gehört auch ein menschenwürdiges Sterben. Das Leben ist ein zu kostbarer Schatz, als dass es weggeworfen werden dürfte. Ein „würdiger Prozess“ am Ende des Lebens entspricht seiner Würde. Begleitet und möglichst ohne Schmerzen, mit dankbarer Wertschätzung eines erfüllten Lebens und eingebettet in eine freundliche Gemeinschaft sterben zu können, ist Ziel unserer Arbeit. Sie wird in Zukunft mehr und mehr gefragt sein.