Händler sieht positiven Trend für den Arnsberger Wochenmarkt

Die saisonbedingte Leere ist für Albert Ballhausen kein Zeichen für einen Niedergang des Marktes auf dem Gutenbergplatz.

Arnsberg. Fest an eine positive Zukunft des Arnsberger Wochenmarktes auf dem Gutenbergplatz glaubt Markthändler Albert Ballhausen. Allerdings müsse man dafür auch etwas tun.

Während allerorten der Einzelhandel stöhnt, weil aufgrund der Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns die Geschäfte – Ausnahme sind die Lebensmittelanbieter – weiterhin geschlossen bleiben müssen, sieht der erfahrene Marktbeschicker für den Wochenmarkt derzeit sogar leichte Vorteile: „Weil die Einkäufe an der frischen Luft getätigt werden können.“

Lob vom Markthändler: Die Kunden sind sehr dizipliniert und halten sich an die Corona-Verordnungen

Und ein weiterer wesentlicher Aspekt, der zu einem für die Jahreszeit durchaus akzeptablen Kundenaufkommen einen nicht von der Hand zu weisenden Beitrag leiste, seien die Marktbesucher selbst: „Denn sie sind alle sehr umgänglich und zeigen sich von der aktuellen Situation nicht großartig gefrustet.“

Zudem würde alle Personen ein sehr diszipliniertes Verhalten an den Tag legen, die angesichts der Corona-Pandemie vorgeschriebenen Hygieneabstände einhalten und „vor allem ist niemand ohne Maske unterwegs. Das ist schon sehr selten zu beobachten und beispielsweise auf dem Neheimer Wochenmarkt nicht unbedingt immer der Fall.“

„Ich persönlich finde, dass es für uns Markthändler besser geworden ist“

So sieht Albert Ballhausen, der sich seit Jahren für eine Attraktivitätssteigerung des Marktes engagiert, die Entwicklungskurve des Wochenmarktes in den vergangenen Wochen sogar im Anstieg: „Denn ich persönlich finde, dass es für uns Markthändler besser geworden ist.“

Was sich jedoch derzeit nicht unbedingt in der äußeren Erscheinung abbilde, weil der Gutenbergplatz an den regelmäßigen Markttagen - immer donnerstags und samstags - derzeit leerer sein. „Aber nur, weil einige der Markthändler im Urlaub sind. Das ist im Januar so üblich und damit kein Zeichen, das als Niedergang des Wochenmarkts zu interpretieren ist.“

Albert Ballhausen glaubt fest an eine gute Zukunft für den Arnsberger Wochenmarkt

Er selbst, sagt Albert Ballhausen, der auch als Sprecher der Markthändler fungiert, „glaubt ganz fest daran, dass der Arnsberger Markt eine gute Zukunft hat“. Allerdings müssten sich dafür alle – auch die städtischen Entscheidungsträger - kreative Möglichkeiten einfallen lassen. „Denn nullachtfünfzehn, das geht heute nicht mehr. Auch auf einem Wochenmarkt nicht.“

Übrigens: Die Familie Ballhausen ist nun bereits im 70. Jahr auf dem Wochenmarkt vertreten – oder besser: ist dem Wochenmarkt treu - und fährt regelmäßig früh morgens zweimal in der Woche von Rietberg nach Arnsberg.

Marktbesucherin Ulla Busemann: "Die gute Qualität von Obst und Gemüse überzeugt mich"

Wertschätzung genießt der Markt aber auch bei einem treuen Kundenstamm vor Ort. Wie bei Anne Jochheim: „Ich gehe zum Markt auf den Gutenbergplatz, um einzukaufen, aber auch, um nette Leute zu treffen.“ Ulla Busemann wiederum setzt auf die Güte des Angebots: „Denn die gute Qualität von Obst und Gemüse überzeugt mich, darum gehe ich gerne auf den Wochenmarkt. Außerdem müssen die Händler unterstützt werden, sonst gibt es den Markt irgendwann nicht mehr“.

In dieses Horn stößt auch Ursula Ufer: „Auf dem Arnsberger Wochenmarkt sind die Waren immer frisch, das ist für mich das wichtigste. Darüber hinaus sind die Bedienungen an den Ständen alle sehr freundlich und zuvorkommend“.

https://www.wp.de/staedte/arnsberg/arnsberger-wochenmarkt-soll-frei-von-plastik-werden-id229587828.html

https://www.wp.de/staedte/arnsberg/arnsberg-der-wochenmarkt-lockt-mit-regionalen-produkten-id229539936.html

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++