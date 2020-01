Handwerkskammer ehrt die besten Azubis der Region

Großer Auflauf und ein roter Teppich – im Berufsbildungszentrum (bbz) der Handwerkskammer Südwestfalen wurden am letzten Wochenende die besten Auszubildenden aus ganz Südwestfalen geehrt. Beim Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks gab es Urkunden und Preise für die besten Nachwuchshandwerker und für ihre Ausbildungsbetriebe. Bundes- und Landessieger der verschiedenen Gewerke waren mit ihren Ausbildern oder Betriebsmitgliedern angereist.

Zukunft kommt von Können

„Die Handwerkskammer Südwestfalen ist zwar die kleinste Kammer in Nordrhein-Westfalen, aber unsere Sieger zeigen, dass wir zu den Großen gehören“, stimmte der Geschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen (HWK) die Gäste auf die Preisverleihung ein. Allein mit 38 ersten Kammersiegern, unter ihnen 23 Landessieger sowie sieben Bundessieger, könne man fast 18 Prozent der Sieger auf Landesebene stellen, so Bräutigam. Und das, obwohl an der eigenen HWK nur unter zehn Prozent aller Auszubildenden einen Abschluss machten.

Dass Zukunft von Können komme, stehe damit außer Frage, so der Geschäftsführer und Moderator. Vor den Leistungen der jungen Menschen ziehe er direkt seinen Hut, sagte der Vizepräsident der HWK, Michael Neuhaus. „Ich müsste mich nach 45 Jahren im Handwerk dafür wirklich anstrengen“, befand er weiter.

Janik Schulze-Oben, Danny Niklas Bertram, Magdalena Meyer, Stefan Wegener und Julia Kemper (von links) freuen sich über ihren Erfolg in der Ausbildung. Keine Frage für sie: Das Handwerk hat Zukunft. Foto: Frank Albrecht

Es sei ihm aber eine besondere Freude, begeisterte junge Leute kennen zu lernen, die sich für das Handwerk engagieren. Im Wettbewerb hätten sie auf ihrem Gebiet zeigen können, was sie gelernt haben. Wichtig dafür seien vor allem die guten Rahmenbedingungen gewesen, die sie im heimischen Handwerk vorgefunden hätten. Handwerk sei interessant und am Ende des Tages könne man auf das blicken, was man geleistet habe.

Man sieht, was man gemacht hat

Engagement lohne sich, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Christoph Dolle, in einer bodenständigen, geordneten Region gebe es eine gute Vorbereitung darauf.

Von der haben auch Sattlerin Magdalena Meyer, Automobilkaufmann Danny Niklas Bertram, Fotografin Julia Kemper, Metallbauer Jannik Schulze-Oben und Tischler Stefan Wegener profitiert, die in Arnsberger und Sundern Betrieben ihre Ausbildung bekommen haben. Magdalena Meyer, die bei der Hofsattlerei Cosack in Arnsberg-Wildshausen gelernt hat, erreichte als zweite Bundessiegerin ihres Gewerks das Treppchen (wir berichteten) .

Hobby zum Beruf gemacht

„Ich habe mein Hobby nun zum Beruf gemacht“, freut sich die junge Frau. Für ein Studium der Tiermedizin habe der NC nicht gereicht, aber ein Praktikum konnte ihr den passenden Weg zeigen. Bei der Hofsattlerei habe sie die Vielseitigkeit des Berufs kennen gelernt, aber auch die Herausforderung im Umgang mit dem Material Leder erfahren. Nein, Sorgen um eine berufliche Zukunft mache sie sich nicht, dafür hätten zu viele Menschen ein Pferd.

Für Danny Niklas Bertram, der beim Autohaus Stamm in Arnsberg Automobilkaufmann gelernt hat, sei ein Studium überhaupt nicht in Frage gekommen. „In unserer Familie gab es immer Handwerker“, lacht Bertram, die Mutter habe ihn auf die Idee dieser Ausbildung gebracht. Wegen seiner zwei linken Hände sei so ein richtiger Handwerksberufs nichts gewesen, aber diese Ausbildung passte. Auf den Erfolg hat Danny Niklas so gar nicht hingearbeitet. „Der Sieg im Landeswettbewerb war ein Überraschung“, sagt er. Und doch fuchst es ihn, dass er nur knapp am Bundessieg vorbei gerutscht ist.

Handwerk hat goldenen Boden

Fotografin Julia Kemper aus Schmallenberg hat bei der Stoll GmbH in Arnsberg gelernt und dafür die Leidenschaft aus einem Hobby mitgebracht. Schon als Kind habe sie mit der „Digicam“ bei der Oma jeden Kuchen fotografiert, heute ist sie als Produktfotografin spezialisiert. Im Studium hätte sie nie ihre Zukunft gesehen, Praxis und der Kontakt mit Menschen seien ihr wichtiger gewesen. Mit Kreativität könne sie jetzt an der Inszenierung von Produkten arbeiten. Das, so sagt die Fotografin, sei das Schöne.

Arnsberg Auch die Betriebe wurden für gute Ausbildung geehrt Alle ausgezeichneten Sieger haben mit der Urkunde auch einen Bildungsgutschein der HWK bekommen. Mit Urkunde ausgezeichnet und gelobt wurden auch die Betriebe für ihre gute Ausbildung. Informationen und Fotos zur Verleihung gibt es auch unter www.hwk-swf.de. Jedes Jahr aufs Neue kämpfen Absolventen einer handwerklichen Berufsausbildung um den Bundessieg in ihrem Gewerk. Viele müssen sich dabei auf mehreren Wettbewerbsstufen gegen die Konkurrenz behaupten.

Zuerst hatte Janik Schulze-Oben aus Fröndenberg Bauingenieurwesen studiert, dann aber wieder abgebrochen. Über einen Ausbildungsberater der HWK ist er zu einer neuen Idee gekommen: Der Ausbildung zum Metallbauer bei der Firma Albon Metallbau GmbH in Arnsberg. Mit dem dort Gelernten konnte er sich jetzt als erster Kammersieger feiern lassen. „Ich habe schnell einen Ausbildungsplatz bekommen, es hat einfach gut gepasst“, strahlt Janik Schulze-Oben. Der Spaß am Umgang mit Metall sei für ihn Motivation gewesen, einfach das Beste für die Prüfungen zu geben. An einem Tag sei sein Ausbilder dann gekommen und habe ihm gratuliert – geht doch.

Tischler Stefan Wegener aus Sundern ist im Ort geblieben, bei Tischlermeister Detlef Sasse hat er gelernt. Die Handwerkstradition sei ihm dabei schon in die Wiege gelegt worden, und überhaupt – Theorie sei nicht sein Ding. In einer tollen Werkstatt habe er gut lernen können und seine Motivation für die Ausbildung? „Handwerk hat doch goldenen Boden“, lacht der erste Kammersieger bei den Tischlern.