Arnsberg. Die Hard-Rocker schlagen am 18. April in der Festhalle Promenade auf. Veranstalter sind das Kulturbüro und Festwirtin Marina Benfer.

Heavy Metal-Gruppe „Bonfire“ kommt nach Arnsberg

Die deutsche Hard-Rock-Band „Bonfire“ ist im Rahmen ihrer Release-Tour für ihr in wenigen Wochen neu erscheinendes Studio-Album „Fistful of Fire“ auch in Arnsberg zu Gast. Die Rockformation ist ein Bonbon für alle Metal-Fans.

Die Idee kam Kirsten Minkel, Fachdienstleiterin Kultur bei der Stadt Arnsberg, im Rahmen der Vorbereitungen für den Kunstsommer 2020. Nach Anfrage bei der „Bonfire“-Agentur gab diese schnell grünes Licht, als Termin wurde der 18. April festgelegt. Und eine Sache war allen Beteiligten natürlich sofort klar: Im Sitzen funktioniert ein solches Konzert nicht.

Marina Benfer: „Als Rockfan freue ich mich auf diese coole Gruppe“

Die Lösung des Problems: Schnell war mit Marina Benfer ein Kooperationspartner gefunden - und die Festhalle der Bürgerschützen gebucht. „Als Rockfan freue ich mich auf diese coole Gruppe“, bekennt die Festwirtin aus vollem Herzen.

Die Festhalle sei, so Kirsten Minkel, eine genau für dieses Konzert passende Zwischengröße zwischen Kulturschmiede und Sauerlandtheater. Das sieht auch Hermann Krick bezüglich der Akustik so, der mit seiner konzerterprobten Firma „Topas“ an diesem Abend die Technik betreut.

Auch in Wacken: „Bonfire“ ist eine Größe in der europäischen Heavy Metal-Szene

Zur Band selbst: „Bonfire“ gehört seit vielen Jahrzehnten zu den fleißigsten Touringbands überhaupt und macht auch regelmäßig auf den großen europäischen Heavy Metal- und Rockfestivals Halt, so auch vor zwei Jahren beim legendären Festival in Wacken.

Aber nicht nur auf den großen Bühnen ist „Bonfire“ zu Hause. Und so wird der Auftritt in Arnsberg für die fünf Jungs wohl ein „Wohnzimmerkonzert“. „Die Halle ist komplett geöffnet, das heißt es gibt keine Abtrennung zwischen Saal und Thekenraum“, erklärt Festwirtin Marina Benfer. „Man kann sich also während des Konzerts mit Getränken versorgen oder vor der Bühne abrocken“.

Das „Bonfire“-Konzert steigt am 18 April in der Arnsberger Festhalle

Neben den klassischen Getränken hat die Festwirtin an diesem Abend auch Cocktails und Longdrinks auf der Karte. Daneben gibt es „konzertübliche“ Snacks wie Laugenbrezel und Frikadellen.

Das Bonfire-Konzert findet am Samstag, 18. April, in der Festhalle der Arnsberger Bürgerschützen an der Promenade statt. Beginn ist um 20 Uhr.