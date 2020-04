Heimatbund Arnsberg: Mit Videos gegen Corona-Sorgen

Arnsberg. Während der Coronakrise werden täglich Videos „Arnsberg in den 50ern“ auf YouTube eingestellt, um in tristen Tagen schöne Erinnerungen zu wecken.

Aufmunterung, das können in diesen Tagen viele Menschen gut gebrauchen. Und etwas, das von den tristen Alltagssorgen rund um Corona ablenkt.

Und da hat der Arnsberger Heimatbund eine gute Idee entwickelt, wie man – wenn vielleicht auch nur für kurze Zeit – in schönen und teils lustigen Erinnerungen schwelgen oder Neues über seine Heimatstadt erfahren kann: Ab sofort stellt der Heimatbund jeden Tag ein Video auf YouTube ins Netz. Zusammengefasst unter dem Titel „Arnsberg in der 50ern“, also in der Zeit des legendären Wirtschaftswunders.

Werner Bühner: „Wir wollen mit dieser Aktion etwas zur Aufmunterung“

Arnsbergs „Gute Stube“ in der 50er Jahren. Foto: Archiv Heimatbund Arnsberg

„Wir wollen mit dieser Aktion in diesen eher traurigen Tagen etwas zur Aufmunterung unser Mitbürger beitragen,“ fasst Heimatbund-Vorsitzender Werner Bühner die Intention zusammen.

Denn was könne mehr ablenken und auch zur Gemütsaufhellung besser beitragen, als eine Reise in die sogenannte gute alte Zeit: Hier die 50er Jahre in der Regierungsstadt, in der das Leben in der Nachkriegszeit wie im gesamten Land kräftig pulsierte und zugleich einige heute in Arnsberg legendäre Personen hervorbrachte.

Das Café Brühmann als Rathaus-Filiale

Eine Zeitreise, die beispielsweise auch zum heute längst vergessenen Café von Erna Brühmann in der Bömerstraße 1 führt. In den 50ern war dieses Lokal das, was man heute einen Hotspot nennt:

„Es war praktisch eine Filiale des Arnsberger Rathauses,“ weiß Werner Bühner, der durch sein Faible für Arnsberger Geschichten, prägenden Persönlichkeiten und Kuriositäten selbst so etwas wie ein lebendiges Geschichtsbuch ist, an dem er stets mit großer Erzählfreude teilhaben lässt.

Muntere Kungelrunden der 50er Jahre

So auch an der Rathaus-Zweigstelle Café Brühmann: „Dort kamen in den 50er Jahren regelmäßig die handelnden Akteure zusammen, um wichtige Beschlüsse vorzubereiten und Absprachen zu treffen.“

Wobei sich das Vorbereiten und Absprechen, spürt man Bühners Schmunzeln selbst durch das Telefon, wohl eher als Auskungeln bezeichnen lässt, um so in den politischen Sitzungen unerwünschte Kritiker auszumanövrieren.

„Die Kommunalpolitiker waren in diesen Zeiten alle kleine Adenauers“

Fortschrittlich, für manche zu fortschrittlich warb das Kaufhaus Bußmeyer am Alten Markt in Arnsberg für Damenunterwäsche. Foto: Archiv Heimatbund Arnsberg

„Die Lokalpolitiker,“ sagt der Heimatbund-Vorsitzende, „waren in diesen Zeiten alle kleine Adenauers, nämlich Autokraten, die sich nicht viel hineinreden lassen wollten.“

Dennoch hätten sie auch viel Gutes für Stadt und Bürger hinbekommen. „Allerdings oft in einer Pose von oben herab. So etwas wäre heute nicht mehr möglich.“

Schließlich, auch das muss man hier im Rückblick verstehen, musste nach der kurzen Zeit der Weimarer Republik und dem 12 Jahre währenden 1000-jährigen Reich erst einmal Demokratie gelernt und verinnerlicht werden.

Ein Stadtdirektor, der akribisch Buch führt

Doch zurück in die Bömerstraße 1, ins Café Brühmann: Einer der großen Macher in den Arnsberger 50er und 60er Jahren war der damalige Stadtdirektor Dr. Hermann Herbold, der allerdings nicht mit allen seinen Vorhaben und Ideen auf offene Türen stieß.

Im Gegenteil, es hagelte mitunter in der Spezialisten-Runde im Café Brühmann sogar rechte harsche Kritik.

Und diese Kritik mit entsprechenden Bemerkungen hat Herbold fein säuberlich in einem Buch notiert. Man weiß ja nie. Versehen wurden die Aufzeichnungen, so Bühner, später von Herbold mit dem Hinweis, dass diese erst 35 Jahre nach seinem Tod zu öffnen seien.

Die Aufzeichnungen, die niemand haben will, werden vorsichtshalber vernichtet

Jahre nach dem Tod des Verfassers hatte dessen Ehefrau die Notizen dem damaligen Heimatbund-Vorsitzenden Friedhelm Ackermann angeboten. „Doch der hat vorsichtshalber abgewunken.“

Als dann die 35-Jahr-Marke immer näher rückte, einigten sich schließlich die Familie und Heimatbund-Vertreter darauf, das Büchlein zu vernichten. „Schließlich will ja niemand den alten Zoff von damals aufwärmen.“

Fotografien, Postkarten und alte Geschäftsreklamen machen Erinnerungen lebendig

Im Café Brühmann wurde unter anderem auch dieser für Arnsberg wichtige Deal, um einmal das Lieblingswort des amerikanischen Präsidentendarstellers zu benutzen, ausgeheckt: Es ging um den Bau des gerade erst wieder abgerissenen Hallenbades am Feauxweg. Speziell um die Frage: Wie kommt die Stadt an das dafür ausgeguckte und in Privatbesitz befindliche Grundstück? Auch da fand die Runde eine Lösung…

All solche Begebenheiten und auch viele schöne Erinnerungen - vielleicht noch aus eigenem Erleben oder den Erzählungen von Eltern und Großeltern bekannt - werden so durch die aus Fotografien, Postkarten und alten Geschäftsreklamen zusammengesetzten Videoclips wieder lebendig. Man muss sich nur darauf einlassen.

Als Damenwäsche noch im „Landsberger“ Hof präsentiert wurde

So warb die Westfalenpost in den 50er Jahren. Foto: Archiv Heimatbund Arnsberg

Zum Beispiel darauf: In den doch noch recht prüden 50er Jahren offerierte das wohl schon sehr fortschrittlich denkende Kaufhaus Bußmeyer mit einer „appetitlich“ anzuschauenden Werbung die neuesten Schreie in Sachen Damenunterwäsche. Und dazu gab es sogar noch eine leibhaftige Präsentation der Spitzenware im „Landsberger Hof“.

Ob anschließend vor den Beichtstühlen der Andrang lebhaft war, das ist allerdings nicht bekannt.

Die Idee stammt von Torsten Kapteiner

Kurzum: Mit den Videos auf Youtube - eine Idee des 2. Vorsitzenden Torsten Kapteiner - will der Heimatbund den Menschen etwas Vergnügliches ins Haus bringen. „Denn diese Bilder und Reklamen sind sicher auch mit vielen persönlichen Erinnerungen verbunden,“ ist Bühner überzeugt. Über die es sich dann trefflich – angesichts von Corona – in den eigenen vier Wänden oder am Telefon unterhalten lasse.

Werner Bühner: „Unser Archiv ist unerschöpflich, da gibt es noch viele Möglichkeiten“

Zusammengestellt hat die Videos der „Filmschätzchen“-erprobte Werner Bühner, der dabei sein Augenmerk besonders auch auf von Gema-Gebühren freie Hintergrundmusik gelegt hat bzw. noch immer legt. Denn das Ende der täglichen Einspielungen von „Arnsberg in den 50ern“ ist offen: „Unser Archiv ist unerschöpflich, da gibt es noch viele Möglichkeiten.“