Heimische Zahnärzte sehen erste Folgen von Corona-Angst

Hüsten. Hüstener Zahnarzt warnt vor den Folgen der neuen Angst vor dem Zahnarzt in Corona-Zeiten. Diese Gefahren drohen bei Aufschub von Behandlungen.

Der Hüstener Zahnarzt Clemens Menke ist Vorstandsmitglied des Bezirks Arnsberg/Sundern der Zahnärztlichen Interessengemeinschaft ZIG. Der 55-Jährige ist seit dem Jahr 2000 als niedergelassener Zahnmediziner tätig. Unsere Zeitung sprach mit ihm über die neue Angst vorm Zahnarzt in Zeiten von Corona.

Ist der Zahnarztbetrieb in den Praxen seit der Eskalation der Coronakrise normal weitergelaufen oder haben Sie Behandlungen abgesagt?

Ich spreche hier stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen unseres Bezirkes Arnsberg/Sundern. Als ZIG sind wir ein Verbund von Zahnärztinnen und Zahnärzten, die gemeinsame Fortbildungen organisieren und gemeinsame Qualitätsstandards setzen. So stehen die ZIG-Zahnärzte hier im besonderen Austausch miteinander. Wir haben unmittelbar mit dem Aufkommender Krise die Praxen heruntergefahren. Die Notfallversorgung wurde aber selbstverständlich aufrechterhalten. Es hat ein wenig Zeit gebraucht, bis wir alle Praxen mit geeigneten Schutzausrüstungen ausstatten konnten. Zusätzlich hat die allgemeine Verunsicherung der Patienten dazu geführt, dass viele Termine nicht wahrgenommen wurden.

Welche Gefahr droht bei Aufschub von Zahnbehandlungen? Sehen Sie in der Praxis bereits Folgen?

Wir Zahnärzte sehen bereits jetzt die Folgen: Zuerst sind es zahnmedizinische Schäden, die auftreten, wenn notwendige Behandlungen oder regelmäßige Präventionsmaßnahmen unterbleiben. Dazu kommt, dass die Häufung von Herzkreislauf-, Nieren- und Lungenerkrankungen sowie Diabetes negativ beeinflusst werden können, wenn notwendige Behandlungen an den Zähnen ausbleiben, was vor dem Hintergrund von COVID-19 noch einmal schwerer wirkt. Gesund im Mund - das stärkt das Immunsystem. Und darauf kommt es mehr denn je an.

Wie optimieren Sie seit der Corona-Pandemie den Infektionsschutz in Ihrer Praxis?

Zahnärzte sind Experten in Sachen Hygiene und Patientenschutz. Es wurde schon immer mit Schutzausrüstung auf Klinikniveau gearbeitet. Kein Patient muss befürchten, er könne sich beim Zahnarzt mit Corona infizieren. Nach jeder Behandlung werden alle Oberflächen sorgfältig desinfiziert, alle Instrumente werden sterilisiert und für jeden Patienten frisch aufgelegt. In allen Zahnarztpraxen werden die Abstandsregeln eingehalten, die Patienten nach Möglichkeit einzeln einbestellt und räumlich getrennt. Mit diesen Maßnahmen ist für den Patienten in jeder Weise ein gesicherter Ablauf möglich.