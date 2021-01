Heimisches Online-Kaufhaus Flobee steigt in Buchhandel ein

Arnsberg Mit zwei neuen Gesellschaftern (Volksbank und Agenturchef Diehl) und einem größeren Sortiment verfolgt Flobee einen Wachstumskurs.

Arnsberg. Das in Hüsten ansässige Online-Kaufhaus Flobee will weiter expandieren und hat mit der Volksbank Sauerland und Sebastian Diehl (Digitalagentur Spark + Sparkling) zwei neue Mitgesellschafter erhalten. Die Gesellschafteranteile werden nun zu jeweils 30 Prozent von Andreas Hagelstein, Marcel Kaiser und Christian Müller sowie zu jeweils fünf Prozent von der Volksbank Sauerland und Sebastian Diehl gehalten.

Wichtige strategische Partner

Mit den neuen Gesellschaftern erhält Flobee nicht nur frisches Kapital für die angestrebte Expansion, sondern gleichzeitig auch wichtige strategische Partner, um die bundesweiten Vertriebsziele von Flobee umzusetzen. „Unsere Stärke ist ganz sicher der Lebensmittel-Lieferdienst und dabei können wir als regionales Online-Kaufhaus insbesondere drei Wettbewerbsvorteile nutzen: 1. Schnelle Lieferung (bis 10 Uhr bestellt, bis 16 Uhr geliefert), 2. Der Online-Kunde weiß, woher die Ware kommt (heimische Händler), 3. Mit uns kann man auch leicht persönlich – per Telefon - in Kontakt treten“, erklärt Flobee-Geschäftsführer Marcel Kaiser, der zusammen mit dem Holzener IT-Fachmann Christian Müller als Flobee-Geschäftsführer zeichnet.

Bundesweite Ziele

Flobee will bundesweit mit anderen Händlern kooperieren und – neben den Lebensmitteln – auch das andere Sortiment deutlich erweitern. „Nachdem Buchhändler aus der heimischen Region leider kein Interesse an einem Vertriebsweg über Flobee hatten, haben wir für Flobee eine eigene Buchhandelslizenz beschafft, womit wir nun Zugriff auf sieben Millionen Artikel (Bücher, Hörbücher, CDs, DVDs etc.) haben“, berichtet Marcel Kaiser, der mit dem Buchhandel Anfang Februar starten will.

Flobee-Mitarbeiter Tim Lehmenkühler bringt einer Kundin in Arnsberg einen Korb voll Lebensmittel. Foto: Martin Schwarz

Bekleidung bei Flobee anzubieten, sei allerdings schwierig, weil dies mit hohem Aufwand verbunden sei. Um im Mode-Wettbewerb bestehen zu können, müsse ein sehr breites Sortiment mit guten Produktfotos vorgehalten werden. Das Sortiment müsse bei Kollektionswechsel im Frühjahr und Herbst überarbeitet werden.

Sebastian Diehl hat gute Kontakte zur Lebensmittelbranche

Kaiser freut sich über die neuen Mitgesellschafter, die Flobee weiter nach vorn bringen wollen. So bringt Sebastian Diehl seine Erfahrungen im Online-Marketing und in der Kreation ein. Sebastian Diehl, Alleininhaber der Neheimer Digitalagentur Spark + Sparkling, verfügt über spezielle Erfahrungen im Lebensmittelhandel, die er mit seinem früheren Geschäft „Emmas Enkel“ (eine Kombination von stationärem Laden und Onlineshop mit Lieferservice) gesammelt hat. „Hierbei hat Sebastian Diehl auch wichtige Kontakte in der Lebensmittelbranche gesammelt, die wir bei Flobee insbesondere für unseren geplanten Wachstumskurs im Lebensmittelbereich nutzen können“, berichtet Marcel Kaiser.

Sebastian Diehl sieht in Flobee ein Unternehmen, das sich sehr vielversprechend entwickelt und zuletzt durch den Einsatz des IT-Fachmanns Christian Müller einen großen Schritt nach vorn bei der Bedienerfreundlichkeit des Online-Portals gemacht habe. „Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, wie wichtig es für dem heimischen Einzelhandel ist, neben dem stationären Geschäft auch digital vertreten zu sein. Die Städte brauchen auch lokale digitale Einkaufszonen“, so Diehl.

Überträgt Volksbank Bargeldlieferservice an Flobee?

Da sich die Volksbank Sauerland - schon von ihrem Anspruch her - die Stärkung der heimischen Region und ihrer Betriebe auf ihre Fahnen geschrieben hat, lag es für Volksbank-Vorstandsmitglied Michael Reitz nahe, dass die Volksbank gern ein Unternehmen unterstütze, das durch heimische Akteure / Gesellschafter geprägt werde. Auch ergebe sich für die Volksbank und Flobee eine Win-Win-Situation. „Durch Volksbank-Netzwerke – es gibt rund 800 Volksbanken in Deutschland – kann Flobee bundesweit besser bekannt werden“, meint Reitz.

Umgekehrt könne die Volksbank auch Flobee nutzen, um auf Dörfern wieder stärker präsent sein, nachdem Filialen nicht mehr personenbesetzt seien. In Holzen, wo es keinen Bargeldautomaten mehr gebe, prüfe die Volksbank derzeit, ob sie bei kleinen Beträgen den Bargeldlieferservice an Flobee-Mitarbeiter übertrage. Um Flobee bekannter zu machen, werde es demnächst auch Werbung für Flobee an SB-Automaten der Volksbank geben.

Daten & Fakten zu Flobee

Das Online-Kaufhaus Flobee hat derzeit rund 20 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. Mehr als 60 Einzelhändler arbeiten mit Flobee zusammen. Der derzeitige Schwerpunkt des Warenangebots liegt auf Lebensmittel, Getränke und Drogerieartikel. Hinzukommen zwölf weitere Bereiche von Apotheke bis Tiernahrung. Demnächst werden auch Bücher und andere Medien angeboten.

Die Corona-Pandemie und das damit verbundene Gebot, Kontakte möglichst zu vermeiden, hat das Liefergeschäft beflügelt. Im Durchschnitt gehen etwa 150 Bestellungen täglich bei Flobee ein.

Derzeit liefert Flobee in einem Radius von etwa 40 Kilometern rings um den Firmensitz in Hüsten. Flobee will in diesem Jahr auch in Lippstadt aktiv werden. Schneller Lieferdienst in Dortmund soll noch im 1. Quartal 2021 umgesetzt werden.

