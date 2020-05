Herdringen: Es gibt weitere Mängel am Lehrschwimmbecken

Herdringen. Die Zukunft des Lehrschwimmbeckens in Herdringen ist offen. Experten schauen sich die Bausubstanz während der coronabedingten Schließung an.

Die Zukunft des Lehrschwimmbeckens sorgt in Herdringen weiter für Fragen. In der Coronakrise ist das Becken an der Grundschule wie alle Bäder seit mehreren Wochen geschlossen. Die Zeit nutzt die Stadtverwaltung, um abseits des Betriebs an der Deckenverkleidung zu arbeiten. Einige Befestigungen haben sich nach Angaben der Stadt gelockert, es drohten Platten herunterzufallen.

Für die Arbeiten musste das Wasser abgelassen werden. „Das erleichtert auch die Durchführung der sonstigen sicherheitsrelevanten wiederkehrenden Prüfungen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. „Bei dieser Gelegenheit sollen nun auch das statische System und die Baukonstruktion des Lehrschwimmbeckens eingehender untersucht werden. Dadurch erwartet die Stadt tiefergehende und belastbare Aussagen zum Bauzustand und damit zu möglichen Sanierungsmaßnahmen und -kosten.“

Auf 6,2 Millionen Euro hatte ein von der Stadt beauftragtes Gutachterbüro die Sanierungskosten im vergangenen Jahr geschätzt und einen weiteren Kostenanstieg für möglich gehalten. Für die Vorbereitung ihrer Machbarkeitsstudie konnten die Experten das Lehrschwimmbecken damals allerdings nur unter laufenden Betrieb in Augenschein nehmen. Nun ist während der Schließung eine genauere Untersuchung möglich.

Sorge vor längerer Schließung

Über dieses Vorgehen wundert sich der Vorsitzende des Bezirksausschusses, Michael Brüne (CDU). In einem offenen Brief an Planungsdezernent Thomas Vielhaber, den Vereinsring Herdringen und den Förderverein des Lehrschwimmbeckens sowie die Presse schreibt er seine Fragen zum jetzigen Vorgehen nieder, das aus seiner Sicht nicht den politischen Beschlüssen entspreche.

Mitglieder des Fördervereins engagieren sich Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wäre das Lehrschwimmbecken aktuell ohnehin geschlossen. Normalerweise nutzen vormittags die Grundschulen Mühlenberg, Müschede, Röhrschule, Bruchhausen, Herdringen, Holzen sowie die Caritas-Schule das Becken, nachmittags und in den frühen Abendstunden kommen Teilnehmer von Kursen des SV Neptun und des TV Herdringen sowie der Volkshochschule. Für den weiteren Betrieb des Lehrschwimmbeckens setzt sich ein 2018 gegründeter Förderverein ein.

Per Ratsbeschluss war ein Betrag von 100.000 Euro für die technische Überprüfung aller drei Lehrschwimmbecken in Alt-Arnsberg, Voßwinkel und Herdringen eingeplant worden – als Reaktion auf die sehr hoch eingeschätzten Sanierungskosten in Herdringen.

Brüne meint nun, dass die Mitteilung zu den laufenden Arbeiten die Frage offen lasse, „warum dieser Ratsbeschluss nicht umgesetzt wird“. Eine Überprüfung von Statik und Baukonstruktion sei zwar „längst überfällig und angezeigt“, aber auch die Dachkonstruktion müsse geprüft werden. Und Brüne wirft in seinem Brief zudem die Frage auf, in welchem Rahmen je nach Ergebnis der Überprüfungen in Zukunft noch Schwimmbetrieb stattfinden kann. „Wenn dies aufgrund der jetzt vorgenommenen technischen Überprüfungen nicht mehr der Fall sein sollte, ist dies nicht hinnehmbar und politisch nicht vertretbar“, so Brüne.

Auf Nachfrage unserer Redaktion versichert Planungsdezernent Thomas Vielhaber, dass alle drei Lehrschwimmbecken noch wie beschlossen überprüft werden. Das stehe in keinem Widerspruch zu den aktuell laufenden Maßnahmen. „Wir sind einfach durch die Not gezwungen jetzt zu handeln“, so verweist er auf die Mängel in der Deckenverkleidung. Neue Aussagen zum Zustand der Bausubstanz und dazu, wann wieder Schwimmbetrieb möglich ist, gibt es noch nicht.