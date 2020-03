Herdringen: Kieslaster auf Stiepeler Straße umgekippt

Herdringen. Aktuell muss der Fahrer aus der Kabine geborgen werden. Die Stiepeler Straße ist bis auf Weiteres komplett für den Verkehr gesperrt.

Auf der Stiepeler Straße in Arnsberg-Herdringen ist am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr am Steinbruch Ebel ein Kieslaster umgekippt. Derzeit, so die Polizei, befindet sich der Fahrer noch in der Kabine und muss geborgen werden.

Polizei: Unfallstelle weiträumig umfahren

Wichtig für Verkehrsteilnehmer: Die Stiepeler Straße ist bis auf Weiteres komplett gesperrt, die Polizei bittet darum, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.