Herr Nilsson kämpft mit affenstarkem Outfit gegen Corona

Event-Gastronomie in Zeiten der Coronakrise? Aus hinreichend bekannten Gründen undenkbar. Während Restaurantbetreiber wenigstens die Möglichkeit haben, Mahlzeiten außer Haus zu liefern, ist der weit über die Grenzen Arnsbergs hinaus bekannte Club „Herr Nilsson“ derzeit ziemlich aufgeschmissen...

„Wie wir mit der Situation umgehen?“ Inhaber Jonathan Mink redet nicht um den heißen Brei herum: „Fakt ist – wir haben zu“, so der Herr Nilsson-Chef. Für einen Treffpunkt, der Veranstaltungen aller Art anbietet, ist das alternativlos. Auch Disco ist in Virus-Zeiten nicht angesagt; und das Standbein „Anmietung“ – mit ca. 400 m² Fläche bietet „Herr Nil­sson“ reichlich Raum für Veranstaltungen für 50 bis 500 Personen – ist ebenfalls komplett weggebrochen. Fakt sei darum auch: „Wir haben 100 Prozent Einbußen, weil wir keinerlei Möglichkeiten haben, wie manch andere Betriebe Essen to go oder so etwas anzubieten“, stellt Mink fest. Soforthilfe von Staat sei zwar gut – aber eben „nur ein Tropfen auf dem heißen Stein...“

Lebenstraum

Aber deshalb aufgeben? Niemals: Der Neheimer hat seinen Club in Arnsberg unter größten persönlichen Anstrengungen aufgebaut, „Herr Nilsson“ ist sein Lebenstraum, und der seiner Familie… „Wir haben vor Kurzem einen Online-Shop eröffnet“, berichtet Mink über einen ersten Schritt aus der Krise. Dort können Fans, Gäste und Freunde „Herr Nilsson Stuff“ kaufen – Shirts, Hoodies, Taschen, Kappen usw. mit dem Herr Nilsson Logo, Sprüchen und mehr.

Arnsberg Viel mehr als „nur" eine Diskothek Das Event-Lokal „Herr Nilsson" in den Katakomben des Brückencenters punktet mit außergewöhnlichem Ambiente, wurde mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Das Programm (leider nicht in Zeiten der Coronakrise) kommt mit sehr viel Abwechslung rüber, bietet u.a. in Arnsberg bisher eher unbekannte Events wie Bingo-Abende

„So können unsere Kunden uns direkt unterstützen, was auch schon super angenommen wird“, freuen sich der Clubbetreiber und sein Team (mehr dazu im Info­kasten).

Und es gibt weitere gute Nachrichten: „Wir gehören laut Radiosender „1 Live“ zu den acht angesagtesten Clubs im ganzen Sektor“, verrät Jonathan Mink. Er und sein Team machen am kommenden Samstag einen Live-Stream, der dann sowohl auf der 1 Live-Facebook-Seite als auch auf dem Herr Nilsson-Facebook-Auftritt zu sehen und zu hören ist. Noch besser: Der vom DJ des heimischen Clubs gemischte Mix wird abends auch im Radio auf 1 Live laufen. Wenn das nicht affenstark ist? „Das ehrt uns sehr“, so Mink, „denn es gibt im WDR-Sektor sehr viele Clubs – und wir sind unter den TOP 8!“

Endlich mal wieder eine positive Nachricht in dieser schlimmen Zeit, atmet der Herr Nilsson-Inhaber durch – und legt noch eine drauf: „Es wird eine Riesen-Party geben, wenn wir wieder aufmachen dürfen“, verspricht Jonathan Mink – denn Tanzen und Feiern seien ein Stück Lebensqualität, auf das man nicht verzichten sollte...