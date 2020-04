Hilfe für Tafel in Sundern: „Es geht was Tolles ab“

Sundern. Wegen der Folgen des Corona-Virus kämpft die Tafel in Arnsberg und Sundern mit einer schwierigen Situation – doch viele Sunderner helfen spontan.

Sie scheint ein „Helfer-Gen“ zu haben: „Es geht hier gerade was ganz Tolles ab in Sundern“, hat Brigitte Mathes festgestellt. Die Rede ist von einer weiteren Hilfsaktion in Corona-Zeiten, auf die Beine gestellt vom Team des Edeka-Marktes im früheren „Bremkes Center“.

Arnsberg Tafel liefert in Coronakrise auch in die Wohnung Auch in Sundern macht die Ausgabestelle der „Arnsberger Tafel e.V.“ weiter, geöffnet ist sie donnerstags. Bei der Tafel werden auch Lebensmittelpakete gepackt, die von Mitarbeitern dann an ältere Kunden und Kunden mit Bewegungseinschränkung geliefert werden, weitere Info online: https://arnsberger-tafel.com/

„Neulich, beim Einkaufen, sah ich wieder dieses Schild direkt an der Eingangstür“, erzählt die Ameckerin: Kauf ein Teil mehr für „Die Tafel“, ist darauf zu lesen (siehe Foto). Doch bei Brigitte Mathes – die bereits eine Initiative für Haustierbesitzer in Sundern gestartet hat (wir berichteten) – war es mit Lesen nicht getan. Während sie ihren Einkauf erledigte, sei ihr diese Bitte nicht mehr aus dem Kopf gegangen: „An der Kasse bezahlt, entschloss ich mich, beim Filialleiter mehr darüber zu erfahren“, sagt sie.

Der klärte über die wegen der Folgen des Virus schwierige Situation der Tafeln auf – wer helfen möchte, kann einkaufen und die Ware direkt im Markt lassen. Sie wird täglich von ehrenamtlichen Helfern der Tafel abgeholt.

Werbetrommel kräftig gerührt

Brigitte Mathes legte sofort los – kaufte nicht nur selbst etwas für Bedürftige ein, sondern rührte auch kräftig die Werbe­trommel:

„Nach ein bisschen Mundpropaganda und Social Media-Aufruf haben sich schnell weitere Mitbürger und Vereine in Sundern dazu entschlossen, Lebensmittel zu spenden“, ist die engagierte Sundernerin hoch erfreut über die Resonanz.

Corona: Hilfe für die Tafel in Sundern kommt auch von den „Powermädels“. Foto: Privat / WP

Es gibt mittlerweile so viel Zuspruch und Spendengeld, das weiteren Einkäufen für Bedürftige nichts im Wege steht. „Wer ebenfalls die Tafel unterstützen möchte, kann sich jederzeit im Edeka (Freiheitsmühle 1 in Sundern) informieren“, so Brigitte Mathes.

Hier einige „O-Töne“ der Spender: „Auch wenn es für das Sportcenter Life und das Vitalwerk in Arnsberg nicht gerade die beste Zeit ist, gibt es immer Menschen, denen es noch schlechter geht. Wir möchten gern helfen und sind dabei.“

„Wir finden die Aktion einfach nur toll und menschlich“, meinen Mitglieder von Con Brio/Cäcilia aus Hagen – und spendeten über die Ostertage. Auch die „Powermädels“ aus dem Sportcenter Life zeigen sich solidarisch und haben gesammelt: „Bei dieser Aktion machen wir gerne mit und hoffen, dass diese Zeit bald vorbei ist und Normalität wieder einkehrt.“

Genauso spontan und solidarisch reagierte die Belegschaft der Oktan-Tankstelle in Hachen.