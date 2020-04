Hochstein führt Uentroper Schützen durch Krisenzeit

Die Uentroper Schützen stehen, so formuliert es Hauptmann Manfred Hochstein im angeordneten Eineinhalbmeter-Abstands-Gespräch, vor einem „leeren Jahr“. Denn eigentlich sei der Terminkalender immer prall gefüllt und im Dorf zwölf Monate lang etwas los. Ob auf der Tunnelplatte mit ihrem Bolzplatz und dem Spielplatz für klein und groß sowie bei der traditionellen Prinzenproklamation am Karnevalssamstag in der proppenvollen Schützenhalle. Jetzt hat auch der Schützenverein seine Veranstaltungen und die Hallenvermietungen für dieses Jahr abgesagt – und damit auch schweren Herzens die ersatzlose Streichung des Schützenfestes Mitte Juni bekanntgegeben.

Hoffnung auf Unterstützung

Was mit den weiteren Veranstaltungen des Jahres geschehen wird, steht noch in den Sternen, aber auch die würden, so Hochstein, bislang eher bescheiden und schwach funkeln. „Wir hoffen natürlich, dass uns dieses leere Jahr nicht nur leere Kassen beschert, sondern dass die Politiker die Vereine als wichtige Kulturträger anerkennen und in der Krise unterstützen werden“, hofft Manfred Hochstein auf finanziellen Beistand seitens der Regierung.

Schützenhauptmann Manfred Hochstein, der eigentlich in der geplanten Generalversammlung im März sein Amt in jüngere Hände übergeben wollte, wird den Schützenverein nun zusammen mit den Vorstandsmitgliedern ein Jahr weiter leiten. Der Schützen-Chef blickt aber zuversichtlich nach vorn und signalisiert: „Kopf hoch, denn 2021 geht es mit neuem Schwung und Elan weiter.“