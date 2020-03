Holzen: Alex und sein langer Weg zur Inklusion

Holzen/Sundern. Familie Röttger aus Holzen kämpft für den Umzug ihres schwerbehinderten Sohnes in eine moderne Wohngemeinschaft in Sundern.

Ein einziger Anruf wirbelt die Lebenspläne von Familie Röttger vollkommen durcheinander.

Sharon Röttger erfährt im Herbst am Telefon, dass ihr Sohn Alexander nicht wie geplant in die neue Inklusions-WG des Josefsheims Bigge in Sundern einziehen kann. „Sie haben angerufen und gesagt, dass sie ihn nicht aufnehmen können, weil der Personalbedarf so hoch sei“, erinnert sich Sharon Röttger. Für Alexander gilt Pflegegrad fünf, der höchste, den es gibt. 20 Jahre lang haben Sharon und ihr Mann Konstantin Röttger ihren schwerstmehrfachbehinderten Sohn zuhause gepflegt.

An der Kurzen Straße in Sundern entstehen zwei Häuser für die inklusiven Wohngemeinschaften. Foto: Matthias Schäfer

Die Hoffnung der Familie auf den lange herbeigesehnten Umzug in die Wohngemeinschaft ist vorerst zerstört. „Ich bin einfach enttäuscht“, sagt Sharon Röttger. Die Röttgers haben nun Klage gegen die Josefsheim Bigge gGmbH als Träger des Wohnprojekts eingereicht, wegen Diskriminierung. Ihre Hoffnung ist, dass Alexander doch noch einen Platz bekommt.

Alexander, auch Alex genannt, schreitet seit seiner Geburt in der Entwicklung zurück. Er leidet phasenweise an Krampfanfällen, hat Probleme mit der Atmung. Seit Kurzem braucht er deshalb auch nachts ein Atemgerät. Je älter und schwerer Alexander mit den Jahren wurde, desto schlechter wurde auch sein Gesundheitszustand und die Pflege umso kräftezehrender.

Eltern sorgen sich um Zukunft

Gleichzeitig beobachten seine Eltern, wie gut dem Einzelkind die Gesellschaft anderer Kinder, Jugendlicher und mittlerweile junger Erwachsener tut. Bei Ferienfreizeiten, in der Schule und jetzt in der Caritas-Werkstatt blühe er geradezu auf, sagen seine Eltern. „Er braucht mehr Gemeinschaft, als immer nur die Gesellschaft von uns beiden“, ist Sharon Röttger überzeugt. „Und wir fragen uns immer, was ist, wenn wir nicht mehr da sind. Deshalb wollen wir jetzt kämpfen.“

Arnsberg Wohngemeinschaft als Pilotprojekt Das Inklusions-Wohnprojekt an der Kurzen Straße in Sundern ist laut Josefsheim Bigge neuartig: „Der Trend geht zwar immer mehr zu Mehrgenerationenhäusern, aber im Bereich des inklusiven Wohnens ist dies ein Pilotprojekt.“ Durch Planungsfehler habe sich die Fertigstellung der Häuser verzögert. Die Fertigstellung bzw. der avisierte Einzugstermin für das erste Wohnhaus ist für Juli 2020 geplant. Der für das zweite Wohnhaus einen Monat später, im August 2020. Laut Josefsheim Bigge als Träger sind bereits alle Wohnungen vergeben, es gibt bereits eine Warteliste für potenzielle „Nachrücker“.

Denn von der Idee einer inklusiven Wohngemeinschaft waren sie von Beginn an begeistert. Eine stationäre Unterbringung konnten sie sich für ihren Sohn nicht vorstellen, sie wollten mehr Gemeinschaft, mehr Freizeitaktivitäten, mehr Aufmerksamkeit und Selbstbestimmung. „Es wäre wie eine Familie“, sagt Sharon Röttger über die Idee für die Inklusions-WG.

Deshalb haben sich die Röttgers in den vergangenen Jahren in das Projekt eingebracht, Kontakte geknüpft, mitgestaltet. In den Plänen für das Haus an der Kurzen Straße in Sundern war Alexanders Name bereits für eine bestimmte Wohnung vermerkt. Nun ist der Traum zumindest vorerst ausgeträumt. Zu den Gründen für die Absage und Alexanders Fall macht das Josefsheim auf Nachfrage keine Angaben, mit Verweis auf den Datenschutz und das laufende Gerichtsverfahren. Ein Güte- und Verhandlungstermin ist beim Amtsgericht Brilon angesetzt.

Es ist nicht die erste Klage, die Konstantin Röttger für seinen Sohn eingereicht hat. Um vieles habe er schon kämpfen müssen, sagt er, Gelder, Hilfsmittel, den Platz in der Werkstatt. Dass er viele Forderungen stellt und seine Art auch als schwierig empfunden werden kann, ist Konstantin Röttger bewusst. Er sieht vieles aber als seine Vaterpflicht an. „Ich bin überhaupt nicht streitlustig, aber für meinen Sohn setze ich alle Hebel in Bewegung, um Ungerechtigkeiten zu vermeiden“, sagt er. Und damit löst er auch ein Versprechen an seine Familie ein. „Mein Mann hat nach der Geburt gesagt, dass er immer für Alexander kämpfen wird – und das tut er“, sagt Sharon Röttger.

Was die Familie ärgert und bewegt, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, ist die Tatsache, dass dieser jahrelange und oftmals endlos erscheinende Kampf um gelebte Inklusion überhaupt nötig ist. „Wir fühlen uns eigentlich vom System ungerecht behandelt, ich frage mich, warum es so verdammt kompliziert sein muss“, sagt Konstantin Röttger. Aus seinem persönlichen Erleben ist die Inklusion von Menschen wie Alexander auch im 21. Jahrhundert und auch mit Teilhabegesetz noch längst nicht selbstverständlich.

Kritik am Selbstverständnis

Alexanders Fall bewegt auch andere Menschen, die sich für die neue Wohngemeinschaft in Sundern engagieren. „Es kann nicht sein, dass Alexander aufgrund seines Behinderungsgrads nicht in einem inklusiven Wohnprojekt leben darf“, meint der Sunderner Norbert Otto, der das Projekt seit Langem begleitet und selbst Vater einer behinderten Tochter ist. Denn es sei schließlich die Grundidee, dass Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen, ungeachtet der Schwere, zusammen leben und von der Gemeinschaft profitieren. „Inklusion betrifft alle Menschen, das ist in unserer Gesellschaft meines Erachtens noch nicht gewachsen.“