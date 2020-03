Holzen: Probleme mit dem neuen „Wohnzimmer“

Holzen. Eigentlich stand die Finanzierung des Leader-Projektes an der Holzener Schützenhalle, nun ist alles teurer als gedacht und die Sorgen sind da.

Es wäre eigentlich eine ganz normale Jahreshauptversammlung bei der Schützenbruderschaft St. Johannes Evangelist Holzen mit ihren üblichen Tagesordnungspunkten gewesen. Wahlen standen auch nicht auf dem Programm. Doch „Projekte unserer Schützenbruderschaft“, der Punkt 8 der Tagesordnung, macht dem geschäftsführenden Vorstand unter Leitung von 1. Brudermeister Thomas Lepping und seinem zweiter Brudermeister Christian Müller größere Sorgen.

Es geht um das Leader-Projekt „Anbau Schützenhalle – Wohnzimmer Holzen“: „Den Bauantrag haben wir eingereicht und die Planungen sind schon fortgeschritten. Da sind wir finanziell schon in Vorleistung getreten“, erklärt Müller. Er ist mit dem Projekt seit drei Jahren gut vertraut. Nach der jetzigen Kostenschätzung und neuer Preisermittlung ist das Projekt um 100.000 Euro teurer geworden.

Nicht leistbar

„Das können wir nicht leisten. Unsere Grenze liegt bei maximal 216.807 Euro. Die höchsten Kosten liegen im Hoch- und Tiefbereich“, betont Müller, momentan bei insgesamt 306.742 Euro. Weitere zusätzliche Kosten zur alten Planung: Notausgangstür, Blitzschutzanlage, höhere Handwerkspreise.

Jetzt will die Schützenbruderschaft vieles in Eigenleistung erbringen. Müller fragte in die Versammlungsrunde, wer bereit wäre mit „Manpower“ zu unterstützen. Mindestens 30 Schützenbrüder erklärten sich dazu bereit. „Doch uns fehlen ein wichtiger Verantwortlicher für den Hoch- und Tiefbau sowie für den ganzen Bürokratismus bei der Beantragung der Fördermittel. Das können wir als Schützenbruderschaft nicht mehr stemmen. Mit entsprechender ehrenamtlicher Hilfe könnten wir erhebliche Kosten sparen. Die sogenannten Preismarktermittlungen müssen wir nochmal genau durchforsten“, so Müller.

Er fordert, dass jetzt unbedingt weiter gemacht werden muss. Schließlich sind schon 20.000 Euro ausgegeben und drei Jahre Arbeit investiert worden. „Wir müssen jetzt alle gemeinsam hinter dem Projekt stehen. Wir haben 421 Mitglieder, da muss sich doch was machen lassen“, fordert Müller. Von den 216.000 Euro werden 65 Prozent durch das europäische Leaderprojekt gefördert. Dazu müssen alle bürokratischen und baulichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Solide Kassenführung

Kassierer Wilhelm-Dirk Schlinkmann stellte einen soliden Kassenbericht vor. Er mahnte aber, dass die Schützenhalle ein sehr hoher Kostenfaktor ist. Dazu Lepping: „Wir sind auf der Ideensuche, um unsere Halle mit einfachen Mittel weiterhin attraktiv für die Vermietung zu machen. Die Maßnahmen und Instandhaltungskosten schwächen die Kasse. Aber wir müssen jetzt da durch.“ Die rund 100 Versammelten stimmten für eine Maßnahme ab: Die Erhöhung der Hallenmiete. Des Weiteren will man mit der Stadt Arnsberg über Änderung in vertraglichen Bedingungen reden.

Doch der ehrenamtlichen Arbeit der Holzener Schützen nicht genug, in 2024 feiern die Schützenbruderschaft und das Tambourkorps ihr 200-jähriges Bestehen. Eine Arbeitsgemeinschaft für das Bruderschaftsjubiläum wird gerade gebildet. 2023 feiert außerdem das Dorf Holzen seinen 850. Geburtstag. Das Leaderprojekt „Willkommen in Holzen“ soll nun bis Juni 2020 fertiggestellt sein.