Holzener Elterninitiative sammelt 2060 Unterschriften

Mit 2060 Unterschriften, die in nur zwei Wochen gesammelt wurden, bekräftigt die Holzener Elterninitiative ihre Forderung, dass alle 19 künftigen Erstklässer aus Holzen in der örtlichen Lüerwaldschule unterrichtet werden sollen und nicht ein Teil von ihnen zur Herdringer Grundschule fahren muss, die mit der Lüerwaldschule einen Grundschulverbund bildet. Die Stadtverwaltung Arnsberg hat sich bereits vor einiger Zeit dieser Forderung angeschlossen und eine Ausnahmegenehmigung bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt. „Über unseren Antrag hat die Bezirksregierung aber noch nicht entschieden“, berichtete Bürgermeister Ralf Paul Bittner, der die Unterschriften auf dem Holzener Schulhof entgegennahm.

Klassengröße wird überschritten

Die Lage ist komplex: In Holzen gibt es für die Klassen 1 + 2 jahrgangsübergreifenden Unterricht. Diese Klasse darf aber nicht stärker als 29 Schüler sein. Mit den 17 Schülern, die ab Schuljahr 2020/21 in der 2. Klasse sind, und den 19 künftigen Erstklässlern würden aber in der Schuleingangsphase (SEP) insgesamt 36 Schüler zusammenkommen - sieben zuviel als erlaubt. Auf eine erste Anfrage der Stadtverwaltung - noch vor Gründung der Elterninitiative - waren keine Eltern bereit, ihr Kind nach Herdringen zu schicken.

Vier Eingangsklassen als Ausnahme beantragt Bei insgesamt 76 Schülern in der Schuleingangsphase im Grundschulverbund Herdringen/Holzen sind ab Schuljahr 2020/21 regulär nur drei Klassen erlaubt. Die Stadt hat nun bei der Bezirksregierung eine Ausnahmeregelung beantragt, die dann vier Klassen als zulässig erklärt. Wann bzw. bis wann die Bezirksregierung Arnsberg über den Antrag der Stadt Arnsberg entscheidet, ist derzeit ungewiss.

Die Stadt möchte keine Eltern dazu zwingen und kann die Argumentation der Eltern in der Corona-Zeit nachvollziehen. „29 oder 36 Kinder können wegen des Abstandsgebots in der Corona-Zeit sowieso nicht zusammen unterrichtet werden. Insofern ist eine Aufteilung der Schüler sowieso erforderlich. Und diese Aufteilung könnte auch in Holzen vorgenommen werden“, meint Elternvertreterin Silke Erning, die mit Astrid Jänsch, Katja Vorel und Britta Senft die Initiative gründete.

RP muss entscheiden

Bürgermeister Bittner machte gegenüber den zahlreichen Holze-ner Eltern, die sich auf dem Schulhof mit Atemschutzmaske und eingehaltenem Abstand versammelt hatten, deutlich, dass das Land NRW über die Umsetzung des Elternwunsches entscheide. Hier seien auch die Personalressourcen des Landes (genug Lehrer) zu bedenken. Die Stadt sei für die Hardware (Gebäude und Ausstattung) zuständig.

Die Holzener Elterninitiative befürchtet ein Ausbluten der Lüerwaldschule, denn wenn ab Herbst 2020 Holze-ner Kinder in Herdringen zur Schule gehen müssten, könnte dies auch auf Holzener Kinder kommender Jahrgänge zukommen. Denn könnte der Schulstandstandort Holzen i n Frage gestellt werden, doch einem Dorf ohne Grundschule würden junge Familien den Rücken zukehren. Dies könnte der Anfang vom Ende eines lebenswerten Dorfes sein.

Die Initiative verteilte Blätter zum Unterschriftensammeln an alle Holzener Haushalte Da in Corona-Zeit eine Unterschriftensammlung von Tür zu Tür nicht möglich war, lief die Unterschriftensammlung dezentral über viele Familien. Auch in den Filialen der Bäckerei Jürgens lagen Listen aus. So wurden viele Unterschriften auch außerhalb von Holzen gesammelt