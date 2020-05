Holzener gegen „Schultourismus“

36 minus 29 macht Sieben: Solche Rechenaufgaben lernt man in der Grundschule. In Holzen allerdings ist das nur mathematisch korrekt; im „wahren Leben“ darf diese Gleichung nicht aufgehen, wünschen sich vor allem die Eltern der künftigen „I-Männchen“. Was genau steckt dahinter?

Für das Schuljahr 2020/2021 wünschen sich aktuell insgesamt 36 Kinder, in Holzen unterrichtet zu werden; die gesetzlich vorgegebene Obergrenze liegt jedoch bei 29. Als Folge sollen sieben Kinder aus Holzen in den Standort Herdringen des Grundschulverbundes wechseln.

Antrag ist schon gestellt Für eine „Ü-29-Lösung“ bedarf es einer Ausnahmegenehmigung; der Bürgermeister habe signalisiert, sich bei der Bezirksregierung für eine solche stark machen zu wollen, schöpfen die Holzener Hoffnung – und wünschen sich zeitnah ein Gespräch mit allen Beteiligten , um eine „Zwei-Klassen-Lösung“ zu ermöglichen. Auf Anfrage im Rathaus haben wir am Dienstagnachmittag erfahren, „dass gerade ein Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung durch die Stadt bei der Bezirksregierung Arnsberg

gestellt wurde“. „Dazu, wie darüber entschieden wird, können wir aktuell nichts sagen“, teilt Stephanie Schnura, Sprecherin der Stadt Arnsberg, weiter mit. Der Grundschulverbund Herdringen/Holzen ist verteilt auf zwei Standorte: Heinrich Knoche Schule in Herdringen und Lüerwaldschule in Holzen. Die Heinrich-Knoche-Schule ist eine städtische katholische Bekenntnisgrundschule, die Lüerwaldschule ist eine Gemeinschaftsgrundschule. Es gibt vier Klassen pro Standort. Die Schuleingangsphase ist jeweils jahrgangsübergreifend. www.heinrichknocheschule.de/

Was alles noch komplizierter macht: Die Klassen 1 und 2 werden als Schuleingangsphase (SEP) geführt, so dass auch die bereits „beschulten“ Erstklässler des Jahrgangs 2019/2020 eine Rolle spielen.

Aufgrund dieser Konstellation haben Stadtverwaltung/Schulleitung schon Anfang März die Hol­zener Eltern beider Jahrgänge angeschrieben: Diese wurden informiert, dass nicht alle Holzener Kinder ab dem Jahrgang 2020/2021 in Holzen den Teilstandort der Grundschule besuchen können. Gleichzeitig wurde abgefragt, ob sich Eltern freiwillig melden, deren Kinder künftig den „Teilstandort Herdringen“ besuchen möchten. Gemeldet hat sich, wen wundert es, niemand.

Elternversammlung wegen Coronakrise abgesagt

Eine für den 16. März geplante Elternversammlung wurde wegen der Coronakrise abgesagt; doch Vertreter aus Reihen der Eltern haben seither des Öfteren Gespräche mit den Entscheidungsträgern geführt.

Eine Lösung wurde aber (noch) nicht gefunden. „Ziel soll sein, einen Weg zu finden, sämtlichen Schülern, die sich für den Teilstandort Holzen ‘angemeldet’ haben, den Schulbesuch dort auch zu ermöglichen“, erklärt Silke Erning auf Nachfrage.

Verstanden habe man, dass von den jetzigen Erstklässlern niemand „gezwungen“ werden kann, zu wechseln, da diese bereits in Holzen zur Schule gehen, so die Sprecherin des 2020/21er Jahrgangs. Somit rekrutierten sich die sieben Kinder aus den zukünftigen Erstklässlern.

Keine „Fahrschüler“

„Doch von den zukünftigen 19 Erstklässlern wohnen sämtliche Kinder im Ortskern von Holzen“, schildert Silke Erning. Es gebe keine (!) „Fahrschüler“ aus umliegenden Dörfern. Die neuen Erstklässler könnten die Holzener Grundschule zu Fuß oder mit dem Rad erreichen. „Es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass sieben von ihnen winkend im Auto an eben dieser vorbeifahren müssen, um in die entfernte Grundschule nach Herdringen gebracht zu werden“, so die Holzenerin. Diese und weitere Überlegungen haben sie und ihre Sprecher-Kolleginnen in einem Brief an Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner formuliert.

„Wir möchten niemanden an den Pranger stellen“, betonen die Elternsprecherinnen. Weder der Stadtverwaltung noch dem Verwaltungschef sei nach verwaltungsrechtlichen Aspekten ein Vorwurf zu machen. „Und wir wollen auch keinesfalls gegen die Herdringer schießen“, ergänzt Silke Erning. Doch es muss eine andere Lösung geben, meinen die Holzener – und setzen dabei auf die Politik.

Die aus Elternsicht „einfachste“ Lösung – „auch unter dem großen Thema Corona“ – sei die Schaffung von erneut zwei SEP-Klassen in Holzen, zusätzlich zu denen in Herdringen. Eine Klassengröße von 29 Kindern sei raummäßig in Holzen nicht darstellbar (bei Einhaltung der aktuellen Mindestabstände), so dass die Kinder auf zwei Räume aufgeteilt werden müssen. „Nach unserem Verständnis könnten dann auch die betroffenen 36 Kinder auf zwei Klassen (-räume) aufgeteilt werden“, folgern sie (mehr dazu in der Infobox).