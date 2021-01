HSK: Anonymer Brief warnt vor "Kollaps des Rettungsdienstes"

Im Rettungsdienst des HSK rumort es nach Veröffentlichung eines anonymen Schreibens, in dem u.a. Kritik an der Fahrzeugbeschaffung geübt wird.

In einem anonym verfassten Schreiben wird massiv Kritik am Rettungsdienst des HSK geübt. Landrat macht Aufarbeitung zur Chefsache.

Hochsauerlandkreis/Arnsberg. "Rettungsdienst Hochsauerland steht vor dem Kollaps"? Das jedenfalls behauptet/behaupten der oder die Verfasser eines Briefes, der kürzlich verschiedenen Medien im HSK, den Fraktionen im Kreistag - und dem Landrat zugeleitet wurde. Leider ist das Schreiben anonym - und lediglich mit der Floskel "Ihre Mitarbeiter" unterzeichnet, die sich wohl auf den Verwaltungschef des Kreises bezieht. Eine seriöse Recherche erschwert dieses Vorgehen, denn Hinweise auf oder die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem/den Briefschreiber(n) ergeben sich nicht.

Diese Anonymität ärgert auch Landrat Dr. Karl Schneider, der in diesem Zusammenhang betont, grundsätzlich gehe die Kreisverwaltung auf anonyme Schreiben nicht ein - um gleich hinterher zu schieben: "Wegen der Schwere der Vorwürfe - und weil ein öffentlichkeitswirksamer Verteiler genutzt wurde - möchte und wird die Verwaltung hier aber eindeutig Stellung beziehen." "Ich selbst mache mir bereits ein umfassendes Bild von der Situation", erklärte Dr. Schneider am Mittwoch in einem Gespräch mit dieser Zeitung den Vorgang zur Chefsache. Der Vorsitzende des Gesundheits- und Sozialausschusses, Martin Bracht, wurde bereits gebeten, einen Tagesordnungspunkt für die nächste Ausschuss-Sitzung am 18. Februar 2021 vorzusehen.

Umfassende Stellungnahme in Vorbereitung

Der "drohende Kollaps" wird in dem knapp fünfseitigen Schreiben unter anderem auf Mängel bei der Ausbildung und der Fahrzeugbeschaffung, unattraktive Arbeitsbedingungen sowie erhebliche Schwächen des Rettungsdienst-Bedarfsplans zurückgeführt. Dass Letzterer veraltet - und darum mit Mängeln behaftet ist, sei allen Beteiligten bewusst, räumt die Kreisverwaltung ein - genau aus diesem Grund wird in diesem Sommer eine neue, komplett überarbeitete Fassung in Kraft treten. Die Politik muss - und wird - dem noch zustimmen, wenn alle strittigen Punkte begutachtet und abgearbeitet sind. Die im Brief erhobenen Vorwürfe will die Kreisverwaltung bereits am 18. Februar weitestgehend ausräumen. Eine entsprechende Vorlage werde bereits erarbeitet, aufgrund der Komplexität des Themas nehme das einige Zeit in Anspruch.

Irritiert zeigt sich die HSK-Verwaltung auch mit Blick auf die Unterzeichner - "Ihre Mitarbeiter". In persönlichen Gesprächen mit ihm hätten sich schon eine ganze Reihe Rettungsdienst-Mitarbeiter von den Inhalten des Schreibens distanziert, berichtet Kreissprecher Martin Reuther auf Nachfrage. Insgesamt beschäftigt der HSK in diesem Bereich über 200 Mitarbeiter.

Massive Vorwürfe gegen leitenden Mitarbeiter

In dem Brief heißt es wörtlich: "Wir möchten darauf hinweisen, dass dieses Schreiben von mehreren Mitarbeitern im Rettungsdienst unterschiedlicher Rettungswachen im Hochsauerlandkreis verfasst wurde und es sich dabei nicht um eine einzelne Meinung handelt. Dieses wird die Verwaltung des Rettungsdienstes vermutlich so hinstellen wollen. Weiterhin wird dieses Schreiben anonym verfasst, da ansonsten mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gerechnet werden muss."

Diese könnten sich in der Tat ergeben, denn ein leitender Mitarbeiter des Rettungsdienstes wird im weiteren Wortlaut massiv diskreditiert - auch aus diesem Grund werfe die Anonymität kein gutes Licht auf die Verfasser, lässt der Landrat durchblicken - und merkt an, eine persönliche Vorsprache bei ihm sei der bessere Weg gewesen.

Falsche "Fakten"

Einige Inhalte des Schreibens seien obendrein schlichtweg falsch, so die Verwaltung - ein Beispiel: "Die Rettungsdienstbetreiber Feuerwehr Stadt Arnsberg sowie Firma Hagelstein treten vom Fahrzeugkonzept des Hochsauerlandkreises zurück. Diese werden demnächst wieder selbstständig Rettungswagen planen und anschaffen, um diesem massiven Problem zum Wohl aller Patienten und Mitarbeiter aus dem Weg zu gehen", schreiben die Beschwerdeführer. Die "massiven Probleme" beziehen sich auf angeblich zu laute Fahrgeräusche der allradbetriebenen Rettungsfahrzeuge. Nachfragen bei der Arnsberger Verwaltung und der Geschäftsführung der privaten Firma Hagelstein, die in Arnsberg in den Rettungsdienst eingebunden ist, bestätigen diese Behauptung nicht. "Am gemeinsamen Fahrzeugkonzept wird festgehalten", erklärt der Landrat unmissverständlich.

Erstes Ziel sei es nun, "den komplexen Sachverhalt kommunikativ aufzuarbeiten", meint Dr. Schneider, der zu diesem Zweck auch bereits Gespräche mit dem Personalratsvorsitzendendes HSK geführt hat.​

