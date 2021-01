HSK-Landrat schreibt "Corona-Brief" an Armin Laschet

Dr. Karl Schneider bittet Landeschef bei Corona-Maßnahmen weiterhin um sorgfältiges Abwägen.

Hochsauerlandkreis. Die andauernde Coronakrise stellt auch den Landrat des Hochsauerlandkreises vor eine der größten Herausforderungen seiner langjährigen Amtszeit. Dabei hält der Verwaltungschef des Kreises aber nicht nur das regionale Infektionsgeschehen im Blick, sondern bleibt auch nah am Puls der Wirtschaft. Und dessen Schlag bereitet ihm derzeit zunehmend Sorgen.

Nicht zuletzt darum hat Dr. Karl Schneider zu Wochenbeginn einen Brief an Armin Laschet geschickt. In diesem Schreiben habe er dem NRW-Ministerpräsidenten nicht nur zu dessen Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden gratuliert, berichtet Dr. Schneider im Gespräch mit dieser Zeitung, sondern dem Landeschef außerdem ans Herz gelegt, weiterhin sorgfältig abzuwägen - zwischen notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen und drohenden Folgen für die Wirtschaft im ganzen Land - auch mit Blick auf Fördermittel, die keine Dauerlösung sein sollten und könnten: "Man kann auf Dauer nur Geld ausgeben, das man auch erwirtschaftet", meint der studierte Betriebswirt Schneider zu den Coronahilfen von Bund und Ländern.

Haushalt wird verabschiedet

Ein Grundsatz, den der Landrat mit Blick auf die Finanzen des Hochsauerlandkreises stets berücksichtigt hat - wie sich bereits in Kürze erneut zeigen dürfte, denn Ende Februar soll der Haushalt 2021 des HSK verabschiedet werden. Ob der Kreistag tatsächlich wie vorgesehen am 26. des nächsten Monats in Olsberg zusammenkommen kann, um über das Zahlenwerk zu beschließen, sei allerdings vom weiteren Infektionsverlauf und der Frist des Lockdowns abhängig. Derzeit gilt er bis einschließlich 14. Februar. Mögliche Alternative wäre, wie schon bei der Einbringung des Etats im November, eine Sitzung des Kreisausschusses, der deutlich weniger Köpfe zählt.

Die Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden sollten in diesem Jahr deutlich kürzer gefasst sein als in den Vorjahren. Wie das aussehen kann, hat der Landrat in seiner Haushaltsrede im November vorgemacht, die außerdem - mit dem Hinweis "es gilt das geschriebene Wort" versehen - digital an alle Kreistagsmitglieder verschickt wurde. Eine vier- oder gar fünfstündige Sitzung sei derzeit nicht darstellbar, mahnt Dr. Schneider an.

Neue Fraktion im Kreistag

Apropos Fraktionen - seit Jahresbeginn ist eine neue hinzugekommen: Die "Freien Wähler Hochsauerland" und "Die Linke" - im neuen Kreisparlament mit je einem Vertreter dabei - haben sich offiziell zusammengeschlossen, um den begehrten Status zu erlangen. Wie sich Hans Klein aus Sundern-Amecke (Freie Wähler) und der Hüstener Dietmar Schwalm (Linke) künftig gemeinsam positionieren, darauf ist nicht nur der Landrat gespannt. Schon am 18. Februar geht es um ein brisantes Thema, wenn der Gesundheits- und Sozialausschuss zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt. Wie berichtet, soll dann der Rettungsdienst des HSK durchleuchtet werden, der einem anonymen Schreiben nach "kurz vor dem Kollaps" steht (wir berichteten). Die Kreisverwaltung hat angekündigt, diese Behauptung in einer umfangreichen Sitzungsvorlage zu entkräften. Dieses Schriftstück wird derzeit bereits erarbeitet.

