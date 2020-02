HSK: Palliativ-Notärzte wollen würdiges Sterben ermöglichen

Ein Szenario der letzten Stunde. Für einen sterbenskranken Menschen rückt der Moment näher, in dem ihn die Lebenskraft verlässt. Das geht oft nicht im Schlaf, sondern kann mit Schmerzen und Notlagen verbunden sein. Angehörige sind dann häufig überfordert, rufen die 112 an und lösen - eigentlich gut gemeint - ein längeres Leiden des Patienten aus. Ein palliativärztlicher Notdienst will unnötige Krankenhauseinweisungen vermeiden und ein menschenwürdiges Sterben in einer vom Patienten gewünschten und meist häuslichen Umgebung ermöglichen. Der Hüstener Paulus Decker ist einer von 17 Palliativmediziner im Palliativnetz der Kreise Soest Hochsauerland.

1155 Netzwerk-Patienten verstorben in 2019

Angehörige können Patienten in dem in 2008 gegründeten Netzwerk anmelden. 1499 Aufnahmen hat es im Jahr 2019 gegeben - im Jahr 2010 waren es nur 419 gewesen. 1155 im Netzwerk registrierte Patienten verstarben im vergangenen Jahr. Die Patienten erhalten eine Extra-Notfallnummer und sollen nicht die 112 anwählen. Die Ärzte haben Zugriff auf medizinische Daten und können die Lage unter palliativmedizinischer Sicht beurteilen.

Arnsberg Koordinatorinnen aus dem Pflegebereich an Schlüsselstelle Der 55-jährige Dr. Paulus Decker aus Hüsten ist seit 2009 besonders ausgebildeter Palliativmediziner. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des 2008 gegründeten Palliativnetzes der Kreise Soest Hochsauerland GbR. Zum Netzwerk gehören neben 200 koordinierenden Hausärzten derzeit 17 Palliativmediziner aus beiden Kreisen - darunter neben Dr. Paulus Decker auch Dr. Klaus Dieter Peck (Neheim), Dr. Paul Guido Weber (Oeventrop) und Dr. Christoph Evers (Sundern). Entstanden ist des Netz im Rahmen eines Modellversuchs zur palliativmedizinischen Versorgung im ländlichen Raumes. Betreut wird eine Fläche von 2286 Quadratkilometern mit insgesamt 527.000 Einwohnern. Seit 2011 ist das Netz als GbR organisiert und schuf sich mit der Einbeziehung von Koordinatorinnen - das sind alles Krankenschwestern mit der Ausbildung Palliativpflege - professionelle Strukturen. „Sie sitzen bei uns an einer ganz wichtigen Schlüsselstelle“, so Dr. Paulus Decker. Dr. Paulus Decker ist seit 1992 Arzt, hat eine Praxis in Bruchhausen. Studiert hatte er in Aachen und Münster. Patienten können über ihre Hausärzte für das Palliativnetz registriert werden. Nähere Informationen gibt das Netz auf seinem Online-Portal palliativnetz-soest-hsk.de

Das ist für den normalen Notarzt nicht einfach, wenn er diese Vorkenntnisse nicht hat. „Wer einen sterbenden Patienten nach dem 112-Notruf zu Hause lässt, muss als Arzt ein breites Kreuz, Rechtssicherheit und Erfahrung haben“, sagt Paulus Decker, „man muss in kürzester Zeit erfassen, wie eine Situation ist und eine Entscheidung treffen“. So komme es häufig zu „Drehtüreinweisungen“ von palliativen Fällen in Krankenhäuser.

Notfallbox mit Medikamenten

Palliativ-Notärzte arbeiten anders. „Wir kommen nicht mit Blaulicht“, sagt Paulus Decker. Rund dreimal im Jahr übernimmt er im Netzwerk jeweils eine Woche lang den Dienst. Wenn er angerufen wird, spricht er mit den Angehörigen, kontaktiert gegebenenfalls schon den Hausarzt oder Pflegedienst und hilft Angehörigen, mit der Situation umzugehen. „Alle Patienten sollen eine Notfallbox haben“, sagt Paulus Decker. Die wichtigsten Medikamente gegen Schmerzen, Unruhe, Krämpfe und Koliken befinden sich darin.

Wenn Paulus Decker beim Patienten eintrifft, will er „ein Begleiter, der beisteht“ sein. Er sieht sich in einer Situation, die für Angehörige extrem emotional ist, als eine Art Fallmanager. „Wichtig ist, dass vorher klar definiert ist, ob der Patient versterben darf“, sagt der 55-jährige Mediziner. So lassen sich nicht mehr notwendige Krankenhausaufnahmen vermeiden, wenn zum Beispiel kurz vor dem Tod beim Patienten schlimme Schmerzkrisen auftreten. Nur in seltenen Fällen kann auch der Palliativmediziner zu der Erkenntnis kommen, dass eine Einweisung mit einem Krankentransport in ein Hospital der richtige Weg ist. „Es geht aber immer darum, dass wir den Menschen bis zu ihrer letzten Stunde beistehen“, so Decker.

Keine Konkurrenz zu Hausärzten

Den palliativärztlichen Notdienst sieht Paulus Decker nicht in Konkurrenz zu den Hausärzten. Im Gegenteil: diese werden in das Palliativnetz eingebunden, rund 200 koordinierende Hausärzte gehören dem Netz an. „Gute Ärzte waren ja immer schon auch Palliativmediziner“, sagt Decker, „das ist doch eigentlich eine urärztliche Tätigkeit“. Die Aufnahme der Patienten in das Register des Palliativnetzes müsse daher auch immer über den Hausarzt laufen. „Der kennt seine Patienten ja am besten und soll diese auch nicht verlieren!“, so Decker. Ebenso wichtig sei die Vernetzung mit Pflegediensten, Hospizen, Krankenhäusern und Fachärzten - mit dem Ziel der Verbesserung der medizinischen und psychosozialen Versorgung der Palliativpatienten und ihrer Angehörigen.

„Aufwühlendes Arbeiten“

Der palliativmedizinische Notfall bleibt auch für Paulus Decker und seine Kollegen immer eine besondere Situation. Von Fehlern spricht sich im Netzwerk niemand frei. „Es ist immer noch ein lernendes System“, sagt der Hüstener, „es ist aber ein aufwühlendes und zugleich erfüllendes Arbeiten“. Er nennt es „sprechende Medizin“, die Trost gibt und die Hand hält. Eine Hilfe auf dem allerletzten Weg.