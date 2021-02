HSK: Polizei und Geldinstitute gemeinsam gegen Betrüger

Schluss mit Abzocke am Telefon, sagen Banken, Sparkassen und Polizei im HSK!

Hochsauerlandkreis. Eine neue, konzertierte Aktion gegen Betrüger wurde im HSK am Montagnachmittag offiziell auf den Weg gebracht.

„Enkeltrickser“ und „falsche Polizisten“ haben auch im HSK noch immer Hochkonjunktur. Doch das soll sich ändern: Gemeinsam mit Vertretern der Sparkassen und Banken im Kreisgebiet haben Landrat Dr. Karl Schneider und der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde, Polizeidirektor Klaus Bunse, am Montagnachmittag eine neue, konzertierte Aktion gegen die Betrüger offiziell auf den Weg gebracht: Hohe Bargeldsummen werden im HSK ab sofort in einem – von Bankmitarbeitern und Polizeibeamten gemeinsam entwickelten – Briefumschlag übergeben. Auf dem Umschlag befinden sich konkrete Fragen und Hinweise an die potenziellen Opfer.

Ausführlicher Bericht folgt.