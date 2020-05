HSK-Schulamtsleiter Berthold Assheuer über seinen neuen Job

Berthold Assheuer ist seit Monatsbeginn neuer Fachdienstleiter der Schulverwaltung des Hochsauerlandkreises. Zuvor war der 50-Jährige 34 Jahre lang für die Sunderner Stadtverwaltung tätig. In unserem Interview-Format „Im Gespräch“ haben wir dem Westenfelder „ein wenig auf den Zahn gefühlt“ – vor allem mit Blick auf die Herausforderungen seines Jobs (nicht nur) in Zeiten von Corona.

Schildern Sie unseren Lesern Ihre wichtigsten Tätigkeiten und Arbeitsbereiche?

Berthold Assheuer: Der Hochsauerlandkreis ist Träger von fünf Berufskollegs und sieben Förderschulen. Die Schulverwaltung ist der Dienstleister für diese Schulen – und sorgt u. a. für eine gute Ausstattung in den Schulen. So werden Raumfragen und die Gebäudeunterhaltung zusammen mit weiteren beteiligten Fachdiensten abgestimmt und umgesetzt. Ein weiterer großer Tätigkeitsbereich ist in unserem Flächenkreis die Schülerbeförderung, wobei der Spezialverkehr für die Schüler der Förderschulen in Taxen oder Kleinbussen schon eine intensive Aufgabe ist.

„Steckbrief“ Berthold Assheuer Berthold Assheuer ist 50 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Sundern-Westenfeld. Geboren ist Berthold Assheuer in Arnsberg, er ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Beruflicher Werdegang: Seit 1986 war der Westenfelder bei der Stadt Sundern beschäftigt; seit 2014 als Leiter der Abteilung Bildung und Betreuung; nun ist seit knapp drei Wochen der HSK sein Arbeitgeber. Als Hobbys nennt Berthold Assheuer Fußball, Mountainbiken, Doppelkopf spielen und Ski fahren.

Zuvor waren Sie als „Abteilungsleiter Bildung und Betreuung“ bei der Stadt Sundern tätig; was hat Sie zum Wechsel bewogen?

Als ich von der Stellenausschreibung erfahren habe, hatte ich sofort Interesse, diesen Schritt mit 50 Jahren zu wagen, um mich einer neuen Herausforderung zu stellen. Aus meiner bisherigen Tätigkeit gibt es Bezugspunkte – und dennoch ist es mit den nun anderen Schulformen und dem Arbeitgeber ein komplett neuer Start, auf den ich mich jetzt aber um so mehr freue.

Die Schulen in Trägerschaft des HSK unterscheiden sich in der Struktur von der Sunderner Schullandschaft – wie gehen Sie damit um?

Insbesondere die Struktur der Berufskollegs mit dem breiten Angebot an Bildungsgängen und Berufsabschlüssen muss ich noch genau kennen lernen. Ein erstes Treffen mit den Schulleitern hat bereits stattgefunden, und in dieser Woche stehen die ersten Besuche vor Ort an. Ein Unterschied wird auch darin bestehen, Themen jetzt kreisweit und regional zu sehen – und dementsprechend anzugehen.

Wo sehen Sie in den kommenden Jahren die größten Herausforderungen in Ihrem Fachdienst?

Ein wesentliches Handlungsfeld wird die Digitalisierung insgesamt sein. Von der Breitbandanbindung über die Gebäudetechnik bis zur Ausstattung der Schüler mit Endgeräten wird die Medienentwicklung gerade auch durch die Coronakrise erheblich forciert. Außerdem ist der Neubau und die Sanierung der Schulen ein großes Aufgabenfeld, der Kreis wird hier über 60 Millionen Euro in den nächsten Jahren investieren.

Zwölf Mal Schulträger Die fünf Berufskollegs des Hochsauerlandkreises befinden sich in Arnsberg (am Eichholz im OT Arnsberg und am Berliner Platz in Hüsten), Brilon, Meschede und Olsberg. Als Schulträger unterhält der HSK auch sieben Förderschulen mit den Schwerpunkten Sprache, geistige Entwicklung und emotionale/soziale Entwicklung; in Eslohe, Schmallenberg-Dorlar, Brilon (3) und Arnsberg (Franz-Joseph-Koch-Schule im OT Arnsberg, Ruth-Cohn-Schule in Neheim).

An dieser Frage führt kein Weg vorbei: Wirkt sich die Coronakrise derzeit auf Ihre Arbeit aus, wenn ja, wie?

Die Coronakrise bestimmt leider zurzeit den Arbeitsalltag – mit Themen wie Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln und Maskenpflicht. Jeden Tag erreichen mich neue Informationen, beispielsweise zur Öffnung der Schulen, zum Verhalten in Bussen und zur Umsetzung von Schulsport. Insgesamt sehe ich aber viel Verständnis, Engagement und gute Ideen, wie die Anforderungen bewältigt werden können. Es ist für mich eine äußerst spannende Zeit.