HSK: So fahren Busse an den Feiertagen

An Weihnachten und Silvester sind, trotz Corona, RLG, Westfalenbus und diverse Bürgerbusse unterwegs. Hier der Überblick.

Hochsauerlandkreis. Auch an Heiligabend stehen die Busse im Bereich Ruhr-Lippe nicht still. Die RLG Regionalverkehr Ruhr-Lippe und die WB Westfalen Bus teilen mit, dass die Busse an diesem Tag grundsätzlich nach dem Samstagsfahrplan verkehren. In Abhängigkeit von den Linien wird der Verkehr am 24. Dezember ab 13 Uhr bzw. 15 Uhr eingestellt. Am 1. Weihnachtstag gilt im Raum Arnsberg und Sundern der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Einzige Ausnahme ist die Linie R54 Neheim - Niederense. Auf dieser Verbindung finden keine Fahrten statt. In den anderen Bereichen des Hochsauerlandes ruht der Verkehr am 1. Weihnachtstag auf allen Linien. Am 2. Weihnachtsfeiertag sind die Busse nach dem Fahrplan für Sonn- und Feiertage unterwegs.

Zum Jahresende, am 31. Dezember, fahren die Busse wie an Samstagen. Der NachtBus-Verkehr auf den Linien von WB, RLG und Provinzial ruht aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor, auch in der Silvesternacht. Im neuen Jahr rollen die Busse direkt am 1. Januar wieder. Gefahren wird am Neujahrstag nach dem Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Alle Abweichungen bzw. Einschränkungen sind im Fahrplan der jeweiligen Linie ausdrücklich genannt.

Alle Fahrpläne können unter rlg-online.de bzw. westfalenbus.de heruntergeladen und ausgedruckt werden. Weitere Informationen und telefonische Auskünfte erteilt die Servicezentrale mobil info unter 01806 / 50 40 30 rund um die Uhr für 20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz (Mobil max. 60 Cent pro Anruf). Kostenlose elektronische Fahrplanauskünfte gibt es unter 08003 / 50 40 30.

Bürgerbusse fahren trotz Coronakrise weiterhin ihre Linien

Die Bürgerbusse im Bürgerbusverbund Sauerland-Hellweg werden auch weiterhin über die Feiertage und im neuen Jahr 2021 - unter Einhaltung aller Hygienevorgaben - fahren. Für die Fahrer ist es eine gemeinschaftliche Verpflichtung, den Fahrgästen auch in den schwierigen Zeiten u.a die Mobilität zu ermöglichen. Dabei stehen die Sicherheit und vor allem Gesundheit der Fahrgäste und aller ehrenamtlichen Fahrer im Fokus des Handelns.

Haltestelle Bremkes Center steht erst ab Februar bereit

Wie Michael Breier, Vorsitzender des Bürgerbusvereins Sundern e.V., mitteilt, kann die zum 1. Januar 2021 geplante Einbindung der Haltestelle Bremkes Center in das Bürgerbus-Netz von Sundern Corona bedingt noch nicht erfolgen. Neuer Starttermin soll nun der 1. Februar 2021 sein.

