HSK weit entfernt von Inzidenz 200

Arnsberg/Sundern Der HSK erreicht in der Pandemie bislang einmal eine Sieben-Tage-Inzidenz mit dem Höchstwert von 197,2.

Der Hochsauerlandkreis ist weit davon entfernt, derzeit ein Corona-Hochrisiko-Gebiet zu sein. Aktuell erschrecken die Inzidenz-Zahlen in den östlichen und südlichen Bundesländern. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von aktuell 62,7 steht der Hochsauerlandkreis als beste Region in Nordrhein-Westfalen da.



Bund und Länder haben sich unter vielen anderen Maßnahmen auf eine Einschränkung des Bewegungsradius in Hotspots innerhalb eines verschärften Lockdowns geeinigt. Gelten soll dies für Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Davon ist der Hochsauerlandkreis derzeit weit entfernt. Auch in der Vergangenheit ist es nur an wenigen Tagen eng geworden, als sich die Werte auch im HSK bedrohlich der 200-Marke näherten. Derzeit wird die Hotspot-Marke von 55 Kreisen in Deutschland erreicht oder teils auch weit übertroffen.

Bei Verstößen wird ein Bußgeld drohen

Die Sauerländer unterliegen zur Zeit also auch außerhalb ihres Kreisgebiets keinerlei Bewegungs-Sanktionen. Wie aber sieht es mit möglichen Besuchern aus, die in den HSK kommen aus Gebieten mit Inzidenzwerten über der 200-Marke? Derweil werden die Vorstellungen von Bund und Ländern zur Einschränkung des Bewegungsradius in Hotspots in Vorordnungen und Ausführungsbestimmungen gegossen. Die Ergebnisse seien erst einmal abzuwarten, sagt HSK-Polizeisprecher Holger Glaremin. Die Kontrolle solcher Bestimmungen sei aber durchaus machbar. Dafür bedürfe es keiner Straßensperren, sondern dies sei im Rahmen normaler polizeilicher oder ordnungsbehördlicher Überprüfungen möglich. Und im begründeten Verdachtsfall bei Zuwiderhandlungen sei eine Kontrolle ohnedies normaler Polizeialltag. Der Polizeisprecher geht davon aus, dass demnächst festgestellte Verstöße beim Überschreiten angeordneter Bewegungsradien mit Bußgeldern geahndet werden.



Die Bürger in den HSK-Städten Arnsberg und Sundern können sich angesichts der aktuellen Lage innerhalb der geltenden Corona-Bestimmungen uneingeschränkt bewegen. Kritisch würde es, wenn im flächengroßen Hochsauerlandkreis tatsächlich die 200-Inzidenz-Marke überschritten würde. Kreispressesprecher Martin Reuther rechnet vor: „Eine Fahrt von Arnsberg nach Meschede ist länger als 15 Kilometer und wäre damit dann nicht mehr möglich.“ Im Bundesland Sachsen gilt die 200-Marke-Hotspot-Regelung schon länger. Dort dient als Grundlage die Luftlinie zum Wohnort. Gemessen wird in Sachsen vom jeweiligen Wohngrundstück aus.

Infektions-Auswirkungen der Begegnungen zu Weihnachten sind noch nicht feststellbar



Aber: Im HSK ist die 200-Marke noch zu keinem Zeitpunkt erreicht worden. Kritisch waren die Werte zwischen Ende Oktober und Ende November und noch einmal um die Weihnachtstage. Im November wurde einmal ein Höchstwert von 197,2 erreicht. Im Vergleich: Derzeit werden Werte um die 60 ermittelt. Daher ist bislang im HSK auch noch nicht festgestellt worden, dass sich die Kontakte an Weihnachten negativ auf die Infektionsbilanz ausgewirkt hätten. „Das wird sich erst in den kommenden Tages klären“, so HSK-Pressesprecher Martin Reuther.